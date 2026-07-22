Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé sa décision de nommer le général de division Mikhail Drapaty au poste de nouveau commandant en chef des forces armées du pays. Ces décisions seront officiellement entérinées le 22 juillet.

Zamin.uz présente les détails des changements importants au sein du commandement militaire, la biographie du nouveau commandant en chef et les raisons de cette nomination.

Qui est Mikhail Drapaty et comment est-il arrivé à ce poste ?

Le général de division Mikhail Drapaty, âgé de 43 ans, qui occupait le poste de commandant des forces unies depuis juin 2025, dirigera désormais l'armée ukrainienne. Le président a déclaré que cette décision avait été prise après des discussions sur la future structure de l'état-major et le développement ultérieur de l'armée.

Parcours militaire : Drapaty a débuté sa carrière en tant que commandant de peloton au sein de la 72e brigade mécanisée séparée.

Distinction : Il a reçu l'ordre de « Héros du peuple ukrainien » en 2016.

Expérience : Après la nomination de Syrsky au poste de commandant en chef en 2024, Drapaty a dirigé les forces terrestres et a joué un rôle clé dans l'organisation de la défense sur le front de Kharkiv et dans la mise en échec de l'offensive des troupes russes.

Selon les médias locaux, ces changements au sein du commandement de l'armée surviennent dans un contexte de manifestations de masse déclenchées après le départ de l'ancien ministre de la Défense, Mikhail Fedorov. Une partie des manifestants avait précisément exigé la nomination de Drapaty au poste de commandant en chef.

Deux jours avant cette décision, Zelensky avait tenu des réunions avec des responsables militaires de haut rang, tels que le chef adjoint de l'état-major Vladimir Gorbatyuk et le commandant du 3e corps d'armée Andrey Biletsky, pour examiner les candidats susceptibles de remplacer Syrsky.

Remerciements et services rendus par Syrsky

Le président Zelensky a exprimé sa gratitude particulière au commandant en chef sortant, Oleksandr Syrsky, pour ses services :

Volodymyr Zelensky : « Oleksandr Syrsky a apporté une contribution immense à l'obtention de résultats stratégiques cruciaux pour l'Ukraine, notamment lors de la défense de Kiev, de la contre-offensive à Kharkiv et des opérations dans la région de Koursk. »

Relations avec l'ancien ministre Fedorov et problème des salaires

Oleksandr Syrsky a déclaré avoir été surpris par les informations circulant dans les médias concernant un prétendu conflit avec l'ancien ministre de la Défense, Mikhail Fedorov. Il a souligné que leurs relations étaient professionnelles et a présenté des excuses publiques à Fedorov.

Syrsky a également expliqué la raison des retards dans le versement des soldes des militaires :

L'ancien ministre Fedorov a réorienté une partie des fonds destinés aux militaires vers l'achat de véhicules aériens sans pilote (drones). En conséquence, des problèmes liés au paiement des soldes des militaires sont apparus.

Actuellement, le gouvernement ukrainien cherche des solutions pour effectuer les paiements à tous les militaires en temps voulu et intégralement.

Actuellement, le gouvernement ukrainien cherche des solutions pour effectuer les paiements à tous les militaires en temps voulu et intégralement.

Fiche d'information sur le nouveau commandant en chef des forces armées ukrainiennes