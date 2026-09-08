8 septembre : quels événements importants se sont produits dans l'histoire aujourd'hui ?

Aujourd'hui, nous sommes le mardi 8 septembre 2026. Cette date n'est pas un jour ordinaire sur le calendrier. Le 8 septembre est non seulement une journée consacrée à l'alphabétisation internationale et à la physiothérapie, mais elle est également liée à une série d'événements qui ont marqué l'histoire de l'art et la politique mondiale.

Le 8 septembre est aussi le jour où la statue du « David » de Michel-Ange a été présentée pour la première fois aux habitants et aux visiteurs de Florence. Des siècles plus tard, cette même date Royaume-Uni est également entrée dans l'histoire avec le décès de la reine Élisabeth II.

Quelles journées célèbre-t-on aujourd'hui ?

Le 8 septembre est une date importante pour les domaines de l'éducation, de la santé et de l'art.

Date Jour ou événement 8 septembre Journée internationale de l'alphabétisation 8 septembre Journée mondiale de la physiothérapie 8 septembre Célébrée comme la Journée des acteurs aux États-Unis 1504 La statue du « David » de Michel-Ange est dévoilée au public 1636 Début du processus de fondation du Harvard College 1923 Approbation de la charte de la Société panrusse des aveugles 1926 L'Allemagne est admise à la Société des Nations 2022 Décès d'Élisabeth II

Journée internationale de l'alphabétisation : un anniversaire important en 2026

Le 8 septembre est la Journée internationale de l'alphabétisation, célébrée à l'initiative de l'UNESCO.

Cette date a été proclamée par l'UNESCO en 1966 et est célébrée chaque année depuis 1967. En 2026, elle marque son 60e anniversaire.

Le thème de cette année est : « Promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition : bâtir les fondations de sociétés durables et pacifiques ».

Selon l'UNESCO, en 2024, au moins 739 millions de jeunes et d'adultes dans le monde ne possèdent pas de compétences de base en alphabétisation. De plus, une grande partie des enfants n'atteint pas le niveau minimal en lecture.

L'alphabétisation n'est pas seulement savoir lire et écrire, c'est une base essentielle pour la participation pleine et entière d'une personne à l'éducation, au travail et à la société.

Les principaux événements internationaux de 2026 se tiennent les 8 et 9 septembre dans la région du Chiapas, au Mexique.

Journée de la physiothérapie : une autre signification importante du 8 septembre

Aujourd'hui, on célèbre également la Journée mondiale de la physiothérapie.

Selon World Physiotherapy, cette date est célébrée chaque année le 8 septembre. En 1996, cette date a été désignée comme la journée de solidarité internationale des professionnels de la physiothérapie.

En 2026, l'accent est mis sur le rôle de la physiothérapie et de l'activité physique dans la prévention, la gestion et la réadaptation des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux .

1504 : Michel-Ange présente son « David » au monde

Le 8 septembre occupe également une place particulière dans l'histoire de l'art.

En 1504, la célèbre statue de « David » de Michel-Ange Buonarroti a été présentée au public à Florence. L'œuvre, haute de plus de 5 mètres, a été sculptée dans un seul bloc de marbre de Carrare.

La statue devait initialement être installée sur le toit de la cathédrale de Florence. Cependant, une fois l'œuvre achevée, il a été décidé de l'installer dans un lieu plus visible.

En conséquence, le « David » a été placé sur la Piazza della Signoria à Florence.

Faits intéressants :

Michel-Ange a travaillé sur la statue pendant environ trois ans ;

la hauteur de l'œuvre dépasse 5 mètres ;

elle a été créée à partir d'un seul bloc de marbre ;

en 1873, pour préserver l'œuvre, elle a été transférée à la Galerie de l'Académie de Florence ;

une copie a été laissée sur la place.

1636 : Une précision importante sur Harvard

Dans la liste que vous avez fournie, « 8 septembre 1636 — Fondation de l'Université Harvard » est mentionné.

Il y a ici une précision historique importante.

L'histoire officielle de Harvard indique sa date de fondation comme étant le 28 octobre 1636 . Ce jour-là, la Cour générale de la colonie de la baie du Massachusetts a pris la décision de créer un nouveau collège.

Dans certaines sources, la date du 8 septembre apparaît. Par exemple, les supports pédagogiques CS50 de Harvard mentionnent le 8 septembre 1636. Cependant, les données historiques officielles de l'Université Harvard retiennent la date du 28 octobre.

Par conséquent, il serait historiquement plus précis de présenter cet événement dans l'article comme le 28 octobre 1636, et non le 8 septembre .

1923 : Une étape importante pour les personnes aveugles

Le 8 septembre 1923, le Commissariat du peuple aux affaires intérieures de la RSFSR a approuvé la première charte de la Société panrusse des aveugles.

Le document historique note que la charte a été approuvée précisément le 8 septembre 1923 .

Plus tard, le premier congrès fondateur de l'organisation a eu lieu en 1925. C'est pourquoi le 8 septembre est considéré comme une date importante dans l'histoire du mouvement pour l'unification des personnes aveugles.

1926 : L'Allemagne rejoint la Société des Nations

Le 8 septembre 1926, l'Allemagne a été admise à la Société des Nations.

Cet événement était l'un des pas diplomatiques importants qui signifiait que l'Allemagne commençait à occuper une place plus active dans le système politique international après la Première Guerre mondiale.

2022 : Le jour du décès d'Élisabeth II

Le 8 septembre est lié à un autre événement marquant de l'histoire contemporaine.

Le 8 septembre 2022, la reine Élisabeth II du Royaume-Uni est décédée à l'âge de 96 ans. Elle s'est éteinte dans sa résidence de Balmoral, en Écosse.

Élisabeth II a régné pendant près de 70 ans, devenant la monarque ayant régné le plus longtemps dans l'histoire du Royaume-Uni. Après son décès, son fils aîné Charles III est devenu roi.

Le décès de la reine a eu un grand retentissement dans le monde entier. Car elle était non seulement le symbole du Royaume-Uni, mais aussi l'une des figures internationales les plus reconnues de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle.

La Journée des acteurs est aussi le 8 septembre

Le 8 septembre est également marqué aux États-Unis comme la Journée des acteurs (Actors' Day) . Il ne s'agit pas d'un jour férié fédéral officiel, mais d'une date célébrée pour mettre en lumière la profession d'acteur et les créateurs de scène et d'écran.

Cette journée sert à valoriser les compétences professionnelles des créateurs travaillant dans le théâtre, le cinéma, la télévision et d'autres arts de la scène.

Pourquoi le 8 septembre est-il resté dans l'histoire ?

La concentration d'événements liés à l'éducation, à la médecine, à l'art, à la diplomatie et à l'histoire de la monarchie en une seule date fait du 8 septembre l'une des journées les plus intéressantes.

Aujourd'hui :

l'importance de l'alphabétisation dans la vie humaine est rappelée une fois de plus ;

l'accent est mis sur le rôle de la physiothérapie dans le rétablissement de la santé ;

cela fait 522 ans que le « David » de Michel-Ange a été présenté au public ;

l'adhésion de l'Allemagne à la Société des Nations est commémorée comme un événement survenu il y a 100 ans ;

cela fait quatre ans qu'Élisabeth II est décédée.

Conclusion

Le 8 septembre est, à première vue, une date de calendrier ordinaire. Mais derrière elle se cachent des événements immenses allant du droit à l'éducation à la médecine, en passant par les grandes œuvres d'art, la diplomatie internationale et l'histoire royale.

Le plus important est que cette date nous rappelle que l'histoire ne concerne pas seulement le passé : les questions liées à l'alphabétisation, à la vie saine, à la culture et à la dignité humaine n'ont rien perdu de leur importance aujourd'hui.