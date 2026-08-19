L’ancien ministre ukrainien de la Défense lance un appel électoral retentissant

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L’ancien ministre ukrainien de la Défense lance un appel électoral retentissant

Une déclaration a provoqué une véritable onde de choc inattendue au sein de l’élite politique ukrainienne : Mykhaïlo Fedorov, récemment parti de son poste de ministre de la Défense, a ouvertement appelé à créer un mécanisme permettant d’élire les dirigeants de l’État même en temps de guerre. Quel est réellement l’objectif de cet ancien ministre, qui soulève la question de l’alternance au pouvoir sous la loi martiale et critique vivement la politique de nomination ?

« Et si la guerre durait encore trois ans ? » : la question centrale de Fedorov

Dans un message vidéo diffusé le 18 août, Mykhaïlo Fedorov a déclaré qu’il était dangereux de lier indéfiniment la démocratie ukrainienne à la fin de la guerre. Selon lui, dans cette situation, le calendrier des élections finirait de facto par être fixé par le Kremlin :

« Si la guerre dure encore un, deux ou trois ans, la Russie aura-t-elle le droit de décider quand les Ukrainiens pourront élire leur propre pouvoir ? Je suis convaincu que non. La démocratie ne doit pas devenir l’otage de la Russie ! », a déclaré Mykhaïlo Fedorov.

Fedorov reconnaît que le vote des militaires au front, des millions de réfugiés et des habitants des régions frontalières est extrêmement complexe. Il souligne néanmoins que l’Ukraine est capable de relever des défis qui semblent impossibles et qu’il faut élaborer un mécanisme juridique approprié.

La déclaration de Fedorov et les changements radicaux dans la politique ukrainienne

Orientation

Problèmes et critiques

Position de Fedorov / Détails

Question électorale

Les élections sont interdites en raison de la loi martiale

Créer un mécanisme électoral sûr même si la guerre se poursuit

Politique de nomination

Le risque de privilégier la « loyauté personnelle » au détriment du professionnalisme

L’efficacité et les compétences doivent devenir prioritaires dans les nominations

Raisons de la démission

Désaccord avec l’état-major général (conflit avec Oleksandr Syrsky)

Il a quitté le ministère en juillet 2026 ; Syrsky a également été limogé et remplacé par Mykhaïlo Drapaty

Prochaine étape

Ses ambitions présidentielles n’ont pas été annoncées

Le plus important appel politique en faveur d’élections lancé par une personnalité de haut rang depuis 2022

« Pas la loyauté personnelle, mais le professionnalisme » : un coup sévère porté au système gouvernemental

L’agence Reuters souligne que la prise de parole de l’ancien ministre de la Défense constitue une attaque sérieuse, visant non seulement les élections, mais aussi la gouvernance de l’État ukrainien et sa politique de nomination.

« Il est extrêmement dangereux pour l’État que l’idée se répande dans la société que, lors de la nomination à un poste donné, le critère principal n’est pas le professionnalisme du candidat, ses résultats et sa capacité à transformer le pays, mais sa “loyauté personnelle envers le système” », a déclaré Mykhaïlo Fedorov.

Bien que Fedorov n’ait pas encore annoncé ouvertement sa participation aux futures élections présidentielles, ses déclarations très tranchées semblent indiquer l’émergence d’une nouvelle force d’opposition et d’un leader politique puissant sur la scène ukrainienne.

Selon vous, organiser des élections présidentielles et législatives en Ukraine alors que la guerre se poursuit serait-il une bonne décision, ou cela affaiblirait-il la situation sur le front ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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