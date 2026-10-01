La visite de l'humoriste, acteur et showman russe Mikhaïl Galoustian à Douchanbé, capitale du Tadjikistan, a suscité une colère massive et une vive opposition de la part de la population locale, des militants et des blogueurs. L'humoriste, devenu célèbre pour son rôle du migrant tadjik « Ravshan » dans la série satirique « Nasha Russia », était invité par la société « TAS International Group » en tant qu'invité spécial pour la présentation du projet « Dushanbe-City ».

Bien que Galoustian ait publié sur les réseaux sociaux des vidéos admirant la beauté de Douchanbé et souhaitant une augmentation du flux touristique, l'opinion publique tadjike l'a fermement condamné en tant que « personne ayant ridiculisé la nation et créé une image insultante pendant des années ». Des appels ont circulé sur les réseaux sociaux exigeant l'interdiction à vie d'entrer dans le pays, son arrestation, son expulsion et des excuses officielles au peuple tadjik. La vague de protestations a été si forte que le ministère de la Culture du Tadjikistan a officiellement désavoué cette visite, déclarant qu'elle n'avait pas été coordonnée avec le ministère.

« Haine envers le personnage de Ravshan, démenti du ministère de la Culture et appels à l'expulsion » : 5 faits clés

Points essentiels concernant les événements tumultueux entourant la visite de Mikhaïl Galoustian au Tadjikistan :

Invité spécial à la présentation de « Dushanbe-City » : Galoustian a visité le pays à l'invitation d'une entreprise privée pour participer à un grand projet d'urbanisme ;

Une vague de douleur et de haine accumulée au fil des ans : La population et les militants ont rappelé que les personnages de Ravshan et Djamchout dans « Nasha Russia », diffusés depuis 2006, étaient une moquerie et une insulte à la nation ;

« Interdiction à vie et demande d'excuses publiques » : Sur les réseaux, des demandes ont été formulées au ministère de l'Intérieur pour expulser l'acteur (« Valise, gare, Moscou »), qualifiant sa venue d'affront à l'honneur et à la dignité ;

Déclaration officielle du ministère de la Culture : Le ministère de la Culture du Tadjikistan a déclaré que la visite de Galoustian n'avait pas été coordonnée avec eux, en violation des règles en vigueur depuis 2024 ;

La partie appelant à l'hospitalité : Certains habitants ont souligné qu'il ne fallait pas agresser l'acteur, mais plutôt faire preuve de la haute culture, de la tolérance et de l'hospitalité du peuple tadjik.

Classification de la visite de Mikhaïl Galoustian au Tadjikistan et de la réaction publique

Analyse du comportement de l'acteur, du but de la visite et de la réaction des parties locales :

Critères et paramètres d'analyse Mikhaïl Galoustian et les organisateurs Position du public et des militants tadjiks Statut et motif de la visite Invitation de « TAS International Group », présentation de « Dushanbe-City » « Inviter une personne qui a ridiculisé notre nation est une honte » Sortie officielle de l'acteur Admiration pour les paysages de Douchanbé, éloges sur le tourisme Exigence d'excuses au peuple et pour avoir tourné en dérision le passeport tadjik Réaction du ministère de la Culture Visite non officiellement coordonnée avec le ministère (illégale) Annonce que la visite n'a pas été coordonnée et que le ministère n'est pas impliqué Appels sur les réseaux sociaux Contenus et vidéos positives à travers la ville « Qu'il soit expulsé », « Interdiction d'entrée à vie », « Valise, gare, Moscou » L'héritage de « Nasha Russia » (2006–2010) Rôle dans une émission de divertissement à succès et sketch-com populaire Stéréotype ayant piétiné l'honneur et la dignité des travailleurs migrants tadjiks Position alternative positive Tentative de montrer l'image à travers la nature et la culture Appel à ne pas garder rancune et à démontrer l'hospitalité et la grandeur nationale

Expertise sociale et culturelle : Pourquoi le personnage de « Ravshan et Djamchout » n'est-il pas oublié après 20 ans ?

Conclusions des experts médiatiques internationaux :

« Discrimination nationale et traumatisme derrière le rire » : Bien que les sketch-coms de la chaîne TNT au début des années 2000 aient fait rire des millions de spectateurs en Russie, Asie centrale, et en particulier pour le peuple tadjik, ils sont devenus une grave insulte et un traumatisme national ; le personnage de « Ravshan et Djamchout » a contribué à ce que des millions de travailleurs migrants soient perçus dans la vie réelle comme analphabètes, impuissants et objets de moquerie ;

Conflit entre marque personnelle et responsabilité étatique : Les entreprises commerciales ne pensent qu'au buzz médiatique en invitant des stars, sans tenir compte des sensibilités historiques et nationales ; le démenti officiel du ministère de la Culture montre que les autorités craignent le mécontentement public ;

Nécessité d'excuses et de dialogue culturel : C'est une leçon sérieuse pour les artistes ayant créé des stéréotypes négatifs dans les médias mondiaux ; le seul moyen d'apaiser la douleur populaire n'est pas l'éloge sans fondement, mais des excuses ouvertes et courageuses pour les personnages satiriques de ces années-là.

Selon vous, les acteurs devraient-ils être tenus personnellement responsables dans la vie réelle des personnages négatifs ou ridicules qu'ils créent dans des projets cinématographiques, ou l'art doit-il être séparé de la vie réelle ? Quelle est votre réaction face à la position ferme du peuple tadjik envers Galoustian ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse de l'événement qui suscite un grand débat dans la région avec vos amis !