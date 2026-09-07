Le 7 septembre n'est pas une date ordinaire sur le calendrier. Ce jour est lié à une bataille majeure de l'histoire mondiale, au symbole de l'indépendance d'un pays, à la disparition d'une espèce animale entière et à une décision importante dans l'histoire du système financier ouzbek.

Aujourd'hui, lundi 7 septembre, est célébré dans le monde comme la Journée de l'air pur. À cette même date, le Brésil célèbre son jour de l'Indépendance. Dans l'histoire, des événements tels que la bataille de Borodino en 1812, la mort du dernier thylacine en 1936 et la création de la Banque nationale pour l'activité économique extérieure de l'Ouzbékistan en 1991 ont eu lieu.

1. 7 septembre — Journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus

L'ONU a désigné le 7 septembre comme Journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus . Cette date est célébrée depuis 2020.

L'objectif principal de cette journée est d'attirer l'attention sur le problème de la pollution atmosphérique et de renforcer la coopération internationale pour garantir un air pur.

Selon l'ONU, la pollution de l'air est l'un des risques environnementaux les plus graves pour la santé humaine et est intrinsèquement liée au changement climatique.

L'air pur n'est pas seulement une question environnementale, mais aussi une question de santé humaine et de qualité de vie.

Le message de l'ONU de 2026 souligne également l'impact grave de la pollution atmosphérique sur la santé humaine et l'économie.

2. Le Brésil a obtenu son indépendance ce jour-là

Le 7 septembre est une fête nationale pour le Brésil — le Jour de l'Indépendance.

Le 7 septembre 1822, Pierre Ier a proclamé la séparation politique d'avec le Portugal. Cet événement est connu dans l'histoire du Brésil sous le nom de « Cri d'Ipiranga ». La Bibliothèque nationale du Brésil enregistre également le 7 septembre 1822 comme la date principale de l'indépendance du pays.

Ainsi, le 7 septembre est devenu le symbole d'une nouvelle ère étatique dans l'histoire du Brésil.

3. 1812 — La bataille de Borodino a eu lieu

Il y a 214 ans, le 7 septembre 1812, la bataille de Borodino a eu lieu entre l'armée française de Napoléon Bonaparte et l'armée russe.

La bataille s'est déroulée près du village de Borodino, près de Moscou, et fut l'un des affrontements les plus importants de la campagne de Napoléon en Russie. Le musée de la bataille de Borodino indique également le 7 septembre 1812 comme date de la bataille.

Les historiens évaluent différemment le résultat de cette bataille : les deux camps ont subi de lourdes pertes, et bien que l'armée russe ait battu en retraite par la suite, Napoléon n'a pas obtenu le résultat décisif qu'il attendait.

C'est pourquoi Borodino est considéré comme l'un des tournants importants non seulement dans l'histoire militaire, mais aussi dans le destin de la campagne de Napoléon en Russie.

4. 1936 — Le dernier thylacine est mort

Le 7 septembre est également une date difficile pour l'histoire naturelle.

Ce jour-là en 1936, au zoo de Beaumaris à Hobart, en Tasmanie, le dernier thylacine connu — le loup marsupial est mort.

Le thylacine est également connu sous le nom de « tigre de Tasmanie ». Ce n'était pas un tigre, mais un mammifère marsupial.

Plusieurs facteurs ont contribué à son extinction :

la chasse et la persécution ;

la destruction de son habitat ;

l'activité humaine ;

d'autres facteurs écologiques ;

certaines maladies.

L'espèce a été officiellement déclarée éteinte en 1986.

Fait intéressant, la mort du dernier thylacine a conduit à commémorer le 7 septembre en Australie comme la journée de sensibilisation aux espèces menacées .

5. 1947 — Moscou a célébré son 800e anniversaire

Le 7 septembre 1947, le 800e anniversaire de la ville de Moscou a été largement célébré.

Des événements dédiés à cette date ont eu lieu dans divers endroits de la capitale. Les photographies conservées dans les archives de Moscou montrent que le 7 septembre 1947, la ville a organisé des défilés et des événements publics à l'occasion de cet anniversaire.

Ce jour-là, un grand feu d'artifice a également été tiré au-dessus du Kremlin de Moscou.

6. 1991 — Une étape importante dans le système financier ouzbek

Le 7 septembre 1991 est également une date importante pour l'histoire économique de l'Ouzbékistan.

Ce jour-là, par décret présidentiel, la Banque nationale pour l'activité économique extérieure de la République d'Ouzbékistan a été créée. Le document stipule que l'objectif de la création de la banque est de servir les relations économiques extérieures du pays et d'en accroître l'efficacité.

Cette décision a été l'une des étapes importantes prises dans le processus de formation de la politique économique indépendante de l'Ouzbékistan.

Pourquoi cette date est-elle mémorable ?

Le 7 septembre ne peut être associé à un seul événement.

Année Événement 1822 Début de l'histoire de l'indépendance du Brésil 1812 Bataille de Borodino 1936 Mort du dernier thylacine connu 1947 Moscou a célébré son 800e anniversaire 1991 Création de la Banque nationale pour l'activité économique extérieure de l'Ouzbékistan 2020 Le 7 septembre a commencé à être célébré par l'ONU comme la Journée de l'air pur

Conclusion la plus importante

Le 7 septembre réunit différents aspects de l'histoire en un seul point : l'étatisme, la guerre et la paix, la préservation de la nature, l'indépendance économique et la santé humaine.

Cette date nous rappelle une autre vérité : l'histoire n'est pas seulement une liste d'événements passés. Elle influence également nos décisions d'aujourd'hui.

Borodino rappelle les conséquences de la guerre, l'indépendance du Brésil l'importance de l'État, le destin du thylacine la nécessité de protéger la nature, et la Journée de l'air pur la responsabilité de laisser un environnement sain aux générations futures nous le rappelle.