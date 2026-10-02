L'équipe nationale d'Ouzbékistan a offert un nouveau spectacle offensif au stade «Pakhtakor» de Tachkent ! Fabio Cannavaro Bien que ses protégés aient largement battu la Syrie 4-1, le héros du match Eldor Shomurodov a été remplacé par le jeune Husayn Norchaev, 24 ans, au poste d'avant-centre. L'attaquant a stupéfié les fans en marquant deux buts de la tête. Aleksandr Troitsky, expert russe renommé qui suit de près le football ouzbek, n'a pu cacher son étonnement après ce match, en se remémorant le passage de Norchaev en Russie. Alors, qu'est-ce qui a tant impressionné l'expert et quelles statistiques affiche la nouvelle «arme offensive» de l'Ouzbékistan ?

4:1 — Pluie de buts au «Pakhtakor» et récital de Norchaev

Après la victoire 3-1 contre l'Iran, Cannavaro a testé des remplaçants lors de ce match, mais la qualité n'a pas baissé :

La star qui a brillé à la place de Shomurodov : Husayn Norchaev, qui avait marqué contre l'Iran dans les dernières minutes, a été titularisé cette fois-ci et a inscrit deux superbes buts de la tête ;

La contribution d'Esanov et Mozgovoy : Leurs coéquipiers Sherzod Esanov et Akmal Mozgovoy ont également marqué un but chacun, donnant une ampleur large à la victoire ;

Un peu d'hospitalité : Ce n'est qu'en fin de match, suite à un léger relâchement, que les visiteurs ont réussi à marquer un but de consolation ;

Statistiques fantastiques : À 24 ans, Norchaev a réussi à marquer 4 buts en seulement 5 matchs avec l'équipe nationale !

«C'est un miracle !» — L'aveu de l'expert russe

«L'équipe d'Ouzbékistan a battu la Syrie sans difficulté à Tachkent. Ils ont juste perdu un peu de vigilance à la fin, mais ce n'est pas un gros problème. Il faut souligner la performance de Husayn Norchaev. Je ne comprends toujours pas comment il n'a pas réussi à s'imposer à l'Alania. C'est un miracle ! Maintenant, place au match contre la Corée du Sud. Et l'attention se porte surtout sur la Coupe d'Asie», a déclaré Aleksandr Troitsky.

Le fait que cet attaquant, qui a brillé avec Nasaf et Neftchi, n'ait pas eu assez d'opportunités dans les clubs russes comme le Rubin et l'Alania continue de surprendre les experts russes.

Husayn Norchaev et les performances de l'équipe nationale

Indicateur / Fait Chiffres et détails Résultat du match Ouzbékistan 4:1 Syrie (Stade «Pakhtakor») Rôle de Husayn Norchaev Titulaire pendant 90 minutes, auteur d'un doublé de la tête Statistiques en équipe nationale 4 buts en 5 matchs (presque 1 but par match en moyenne) Scores des deux derniers matchs Ouzbékistan 3:1 Iran, Ouzbékistan 4:1 Syrie (7 buts au total) Prochain match décisif 6 octobre : Corée du Sud — Ouzbékistan (à l'extérieur)

Après avoir inscrit 7 buts contre des adversaires coriaces, les protégés de Cannavaro passeront un test le 6 octobre contre la Corée du Sud à l'extérieur.

Selon vous, Husayn Norchaev peut-il évincer Eldor Shomurodov avec sa forme actuelle ? Qui devrait débuter en pointe contre la Corée du Sud le 6 octobre ?

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