Le président Chavkat Mirzioïeven visite en Turquie, le drapeau national de l'Ouzbékistan a été projeté sur plusieurs monuments historiques et modernes du pays.

Le 30 octobre, la tour de Galata, l'un des symboles historiques d'Istanbul, a été illuminée aux couleurs du drapeau ouzbek. La projection du drapeau sur ce monument emblématique témoigne des relations amicales entre les deux pays.

Les ponts Yavuz Sultan Selim et Fatih Sultan Mehmet à Istanbul sont également illuminés aux couleurs de l'Ouzbékistan. À Ankara, les tours jumelles de l'Union des chambres et bourses de Turquie (TOBB) arborent également les couleurs du drapeau ouzbek.

La projection du drapeau ouzbek sur des sites turcs emblématiques fait partie des événements symboliques organisés lors de la visite du président Chavkat MirzioïevCes initiatives illustrent la coopération étroite, l'amitié et le respect mutuel entre les deux nations.