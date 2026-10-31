Le drapeau de l'Ouzbékistan projeté sur la célèbre tour de Galata

·2·Monde
Le drapeau de l'Ouzbékistan projeté sur la célèbre tour de Galata

Le président Chavkat Mirzioïeven visite en Turquie, le drapeau national de l'Ouzbékistan a été projeté sur plusieurs monuments historiques et modernes du pays.

Le 30 octobre, la tour de Galata, l'un des symboles historiques d'Istanbul, a été illuminée aux couleurs du drapeau ouzbek. La projection du drapeau sur ce monument emblématique témoigne des relations amicales entre les deux pays.

Les ponts Yavuz Sultan Selim et Fatih Sultan Mehmet à Istanbul sont également illuminés aux couleurs de l'Ouzbékistan. À Ankara, les tours jumelles de l'Union des chambres et bourses de Turquie (TOBB) arborent également les couleurs du drapeau ouzbek.

La projection du drapeau ouzbek sur des sites turcs emblématiques fait partie des événements symboliques organisés lors de la visite du président Chavkat MirzioïevCes initiatives illustrent la coopération étroite, l'amitié et le respect mutuel entre les deux nations.

Chavkat MirzioïevRelations Ouzbékistan-TurquieTour de GalataIstanbulDiplomatie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Saida Mirziyoyeva a rencontré le président turc Recep Tayyip ErdoğanSaida Mirziyoyeva a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdoğan16 octobre 00:30Le drapeau de l'Ouzbékistan projeté sur la tour Azadi à Téhéran (vidéo)Le drapeau de l'Ouzbékistan projeté sur la tour Azadi à Téhéran (vidéo)1 septembre 15:08Un gardien de la Tour de Londres de 52 ans parcourt 373 km en 75 heures pour les sans-abriUn gardien de la Tour de Londres de 52 ans parcourt 373 km en 75 heures pour les sans-abri13 septembre 10:52Le Burj Khalifa de Dubaï illuminé aux couleurs du drapeau de l'OuzbékistanLe Burj Khalifa de Dubaï illuminé aux couleurs du drapeau de l'Ouzbékistan2 septembre 10:30Des employées de la tour Eiffel écartées pour des raisons religieusesDes employées de la tour Eiffel écartées pour des raisons religieuses8 septembre 14:27Le Qutb Minar historique de Delhi s'illumine aux couleurs du drapeau de l'OuzbékistanLe Qutb Minar historique de Delhi s'illumine aux couleurs du drapeau de l'Ouzbékistan1 septembre 19:44
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques