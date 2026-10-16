Un adolescent de 16 ans attaque une école aux États-Unis, faisant quatre morts

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Un adolescent de 16 ans attaque une école aux États-Unis, faisant quatre morts

Une attaque armée dans une école de Bend, dans l'Oregon, aux États-Unis, a fait trois enfants et un enseignant morts. L'adolescent de 16 ans responsable de l'incident est également décédé sur place, a rapporté l'Associated Press.

Il a été rapporté que l'incident a eu lieu le 15 octobre à l'école primaire Silver Rail. L'assaillant a tiré sur des portes verrouillées pour pénétrer dans le bâtiment. Les enfants décédés étaient âgés de 5, 8 et 11 ans. De plus, un élève de 7 ans et un enseignant de 54 ans ont été transportés à l'hôpital dans un état grave.

Le chef de la police de la ville, Mike Krantz, a déclaré que quelques minutes après le premier signalement de la fusillade, l'adolescent a été retrouvé mort à l'intérieur de l'école. Les forces de l'ordre sont arrivées rapidement sur les lieux après les appels.

Les enquêteurs n'ont pas encore déterminé si l'adolescent était scolarisé dans l'établissement ou s'il connaissait les victimes. Selon les premières informations, il a utilisé un fusil à pompe acheté par sa mère.

Après l'incident, les élèves de l'école ont été transportés en bus vers une église voisine, où les parents ont pu retrouver leurs enfants.

La gouverneure de l'Oregon, Tina Kotek, a exprimé ses condoléances suite à la tragédie et a remercié un membre de la communauté locale qui est intervenu pour arrêter l'assaillant. La police continue d'enquêter sur les causes et les détails de l'incident.

BendÉcole primaire Silver RailAssociated PressMike KrantzÉtats-Unis
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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