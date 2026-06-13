Un cimetière de baleines antique découvert dans l'océan Indien : les scientifiques sont stupéfaits

Des scientifiques ont découvert un cimetière de baleines unique dans la partie sud-est de l'océan Indien, situé à environ 7 kilomètres de profondeur. Selon les chercheurs, cette zone est l'un des plus grands et des plus anciens « cimetières » sous-marins formés au cours de millions d'années, a rapporté l'Associated Press.

Il est rapporté qu'un riche écosystème marin s'est formé autour des ossements de baleines géantes. La zone abrite des méduses, des étoiles de mer, des mollusques et de nombreux autres organismes. On suppose même qu'il pourrait y avoir de nouvelles espèces inconnues de la science.

Au cours des recherches, les scientifiques ont utilisé des véhicules sous-marins spéciaux pour identifier et cartographier plusieurs zones où les os s'étaient accumulés. Les découvertes les plus anciennes dateraient de plus de 5 millions d'années.

Les experts soulignent que les carcasses de baleines ont coulé au fond de la mer et ont servi de source de nourriture à d'autres organismes pendant longtemps. L'environnement profond et l'influence des minéraux ont aidé à bien conserver les os.

Les scientifiques ne peuvent pas expliquer précisément pourquoi tant de baleines sont mortes dans cette zone spécifique. Cependant, on suppose que les courants océaniques pourraient avoir rassemblé les carcasses en un seul endroit.

Cette découverte est d'une importance capitale pour étudier comment la vie se forme et persiste même dans les conditions les plus extrêmes de la Terre.