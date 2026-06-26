« Les portes des États-Unis sont complètement fermées aux demandeurs d'asile » - Stephen Miller

La Cour suprême des États-Unis a autorisé l'administration de Donald Trump à suspendre les programmes de protection temporaire pour les migrants fuyant la violence et les catastrophes naturelles en Haïti et en Syrie.

La décision de la Cour a été adoptée par six voix contre trois. Cela pourrait exposer des centaines de milliers de personnes au risque d'être expulsées des États-Unis.

« Les portes des États-Unis sont complètement fermées aux demandeurs d'asile », a déclaré Stephen Miller, conseiller du président des États-Unis à la sécurité intérieure.

Le ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis peut désormais révoquer le statut de protection temporaire précédemment accordé à certains migrants.

Selon l'Associated Press, ces programmes protègent actuellement environ 1,3 million de personnes originaires de 17 pays.

De plus, la Cour suprême a autorisé le rétablissement de la pratique consistant à refouler les migrants demandant l'asile à la frontière États-Unis-Mexique.