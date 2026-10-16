Fusillade meurtrière dans une école aux États-Unis : un adolescent de 16 ans fait plusieurs victimes

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Fusillade meurtrière dans une école aux États-Unis : un adolescent de 16 ans fait plusieurs victimes

Une nouvelle tragédie a frappé l'État de l'Oregon, aux États-Unis. Dans la ville de Bend, un adolescent armé de 16 ans a attaqué une école, causant la mort tragique de trois jeunes enfants et d'un enseignant.

Plusieurs autres personnes ont été grièvement blessées lors de l'incident, et l'assaillant a été neutralisé sur place.

Victimes et blessés de la tragédie

Selon les informations diffusées par l'agence Associated Press (AP), des enfants et des membres du personnel scolaire ont été touchés :

  • Décès : Trois enfants innocents âgés de 5, 8 et 11 ans, ainsi qu'un enseignant, ont succombé à leurs blessures lors de la fusillade ;

  • Blessés dans un état critique : Un enfant de 7 ans et un enseignant de 54 ans ont été grièvement blessés et transportés d'urgence à l'hôpital, où les médecins luttent pour leur survie.

Comment l'attaque s'est-elle déroulée ?

Selon les témoins et les données de l'enquête, les faits se sont déroulés comme suit :

  • Effraction dans le bâtiment : L'adolescent de 16 ans a forcé l'entrée de l'école en tirant sur les portes verrouillées avec une arme à feu ;

  • Le courage d'un citoyen : Un habitant local, entré dans le bâtiment à la suite de l'assaillant, a agi rapidement en abattant le tireur de 16 ans, empêchant ainsi un bilan plus lourd.

Enquête et mesures de sécurité

Les forces de l'ordre mènent actuellement une enquête approfondie sur les lieux :

  • Détermination des mobiles : La police cherche à savoir si l'adolescent avait un lien avec cet établissement scolaire et ce qui l'a poussé à commettre un acte aussi cruel ;

  • Source de l'arme : Les enquêteurs examinent minutieusement comment le mineur a pu se procurer une arme à feu et étudient son environnement familial.

La question de la violence armée dans les écoles américaines revient au cœur du débat, rendant urgent le renforcement de la sécurité dans les établissements scolaires.

BendÉcoleTragédieOregonViolence Armée
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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