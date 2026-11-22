Dans l'État américain du Texas, l'exécution du détenu de 70 ans, Reynaldo Dennes, a duré plus d'une heure. Le personnel médical a eu du mal à trouver une veine appropriée pour administrer la dose létale. Après le début de l'injection, le condamné a gémi de douleur pendant près de trois minutes, implorant Dieu de mettre fin à ses souffrances. C'est ce qu'a rapporté l'Associated Press.

Il est précisé que Dennes avait été condamné à mort pour le meurtre et le vol qualifié de Janosh Syuch, un bijoutier, survenus à Houston en janvier 1996. Il a été reconnu coupable en 1997.

L'exécution a eu lieu le 19 novembre dans une prison de Huntsville. Au début du processus, les agents ont tenté à plusieurs reprises de trouver une veine pour administrer le pentobarbital, le produit létal. Finalement, les aiguilles ont été insérées dans sa jambe gauche et sur le côté gauche de son cou.

Une fois l'administration du produit commencée, Dennes a commencé à gémir de douleur. Il a supplié Dieu d'arrêter ses souffrances et a répété à plusieurs reprises : « Ce n'est pas normal ». Il a également signalé une forte douleur à la jambe droite.

Le journaliste de l'Associated Press, Michael Graczyk, témoin de l'exécution, a déclaré que cette situation différait radicalement des centaines d'exécutions auxquelles il avait assisté au cours de sa carrière. Selon lui, le condamné a gémi de douleur pendant près de trois minutes.

Amanda Hernandez, porte-parole de l'administration pénitentiaire, a affirmé que toutes les procédures avaient été menées conformément aux règles établies. Selon elle, le détenu s'était plaint de douleurs avant même l'injection et avait mentionné des douleurs dans des zones non injectées. Par conséquent, la porte-parole a suggéré que Dennes aurait pu exagérer la douleur ou feindre la souffrance.

Le décès du détenu a été prononcé à 19h08, soit 63 minutes après le début de son installation sur la civière. Les événements survenus lors de cette exécution ont relancé le débat aux États-Unis sur les méthodes d'application de la peine de mort et leur impact sur la santé humaine.