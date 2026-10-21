Colombie : un homme arrêté pour avoir caché 220 grammes de cocaïne sous sa perruque (vidéo)

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Colombie : un homme arrêté pour avoir caché 220 grammes de cocaïne sous sa perruque (vidéo)

À l'aéroport international de Carthagène, en Colombie, un homme de 40 ans a été arrêté avec 220 grammes de cocaïne dissimulés sous sa perruque. C'est ce qu'a rapporté l'Associated Press.

L'incident a eu lieu le 24 février 2025. Alors que l'homme s'apprêtait à embarquer pour Amsterdam, les forces de l'ordre l'ont contrôlé. Lors du processus de sécurité à l'aéroport, un comportement suspect a été détecté, menant à l'inspection de sa perruque. Résultat : 19 capsules cachées sous la perruque ont été découvertes. L'analyse a confirmé qu'elles contenaient de la cocaïne.

Selon la police colombienne, la valeur de la drogue saisie sur le marché international dépasse les 10 000 euros. Cette quantité serait suffisante pour préparer plus de 400 doses.

La police a indiqué que l'homme arrêté avait déjà des antécédents judiciaires liés à deux affaires de trafic de drogue. Il a été remis aux autorités chargées de l'enquête pour des accusations de tentative de trafic illicite de stupéfiants.

Aéroport de CarthagèneAmsterdamAssociated PressCocaïneColombie
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