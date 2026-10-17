Des ossements de 75 000 ans en Irak révèlent les secrets des Néandertaliens

Des restes néandertaliens vieux de 75 000 ans découverts dans une grotte du nord de l'Irak ont révélé des informations cruciales sur la violence et l'entraide chez les anciens humains, a rapporté Reuters.

Les chercheurs ont trouvé le squelette partiellement conservé d'un Néandertalien âgé d'environ 40 ans dans la grotte de Shanidar, située dans les monts Zagros. Le sexe de l'individu, surnommé « Shanidar Z », n'a pas été déterminé.

Un trou circulaire de 15 millimètres de diamètre a été identifié sur son omoplate gauche. Les scientifiques supposent qu'une lance en bois pointue a pénétré la cage thoracique, endommageant les poumons et d'autres tissus. Cette blessure pourrait avoir causé la mort.

Les experts estiment que l'incident est le résultat d'un conflit entre Néandertaliens ou d'un affrontement entre groupes rivaux. La probabilité d'une attaque par des humains modernes ou d'une blessure accidentelle est jugée plus faible.

Cependant, la découverte présente un autre aspect surprenant. Des traces d'une grave blessure subie au moins un an auparavant ont également été détectées sur les dents de « Shanidar Z ». Sous l'effet du choc, certaines dents de devant ont été brisées et perdues, tandis que d'autres ont été déplacées.

Emma Pomeroy, anthropologue à l'Université de Cambridge et responsable de l'étude, explique qu'il était très difficile de manger et de boire après une telle blessure. Par conséquent, le Néandertalien a probablement eu besoin de l'aide et des soins de ses compagnons pendant sa convalescence.

Au total, des restes appartenant à cinq Néandertaliens ont été trouvés dans la grotte : quatre adultes et un nourrisson. Les os ont été découverts regroupés derrière une colonne rocheuse.

La grotte de Shanidar est une source archéologique majeure pour l'étude de la vie des Néandertaliens depuis les années 1950. Les résultats de la nouvelle étude ont été publiés dans la revue Scientific Reports.

Selon les scientifiques, cette découverte remet en question les idées qui dépeignent les Néandertaliens uniquement comme des créatures violentes ou indifférentes aux autres. La présence, sur les restes d'un même individu, de preuves suggérant à la fois la violence et l'empathie montre que les relations entre les anciens humains étaient bien plus complexes.