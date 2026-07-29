Des archéologues découvrent un marteau en ivoire vieux de 500 000 ans

Au Royaume-Uni, sur le site archéologique de Boxgrove dans le sud du pays, un outil en ivoire d'environ 500 000 ans a étonné les scientifiques. Les experts considèrent cette découverte comme le plus ancien outil de travail en ivoire identifié en Europe.

Selon les résultats de l'étude, cet objet était autrefois considéré comme un simple fragment d'os. Cependant, des analyses menées à l'aide de scanners 3D modernes et de microscopes électroniques ont confirmé qu'il avait été façonné par l'homme et utilisé comme outil de travail. Les traces d'impact et les éclats de silex à la surface de l'outil ont montré qu'il servait à aiguiser et à remodeler des outils en pierre.

Selon les scientifiques, cet outil a probablement été fabriqué par des hommes préhistoriques ayant vécu il y a environ 480 000 à 500 000 ans — Homo heidelbergensis ou les premiers néandertaliens. Ils savaient parfaitement que la partie externe, solide et résistante de l'ivoire d'éléphant constituait un matériau idéal pour travailler les outils en pierre avec précision.

Les spécialistes soulignent que cette découverte prouve une fois de plus que les hommes préhistoriques possédaient des connaissances techniques et des compétences bien supérieures à ce que l'on pensait auparavant. Il a été établi que ce marteau en os avait été utilisé à plusieurs reprises, ce qui signifie qu'il s'agissait d'un outil de travail façonné intentionnellement et non par hasard.

Les auteurs de l'étude notent que les outils en matériaux organiques ne se conservent pas bien avec le temps. C'est pourquoi de telles découvertes sont extrêmement rares et fournissent des informations précieuses sur la vie quotidienne et les technologies des hommes anciens.