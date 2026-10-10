Comment s'est déroulée la première conversation téléphonique de l'histoire ?

Le 9 octobre 1876, l'inventeur du téléphone Alexander Graham Bell et son assistant Thomas Watson ont eu la première conversation bidirectionnelle par téléphone depuis des lieux différents. Cette expérience, qui a duré près de trois heures, est devenue un événement majeur dans le développement de la téléphonie.

Selon les bibliothèques de la Smithsonian Institution, ce jour-là, Bell se trouvait au bureau de la société Walworth Manufacturing à Boston, aux États-Unis, tandis que Watson était dans la ville voisine de Cambridge. Pour établir la connexion, ils n'ont pas installé de nouvelle ligne, mais ont utilisé le fil télégraphique reliant le bureau de l'entreprise à l'usine.

Au cours de cette conversation historique, les deux inventeurs ont noté séparément ce qui était dit. Leurs notes ont été publiées ensemble par la suite. Cet événement est également commémoré sur une plaque installée à Cambridgeport en 1961.

Alexander Graham Bell a obtenu le brevet pour l'invention du téléphone le 7 mars 1876. Il avait déposé la demande le 14 février. Curieusement, ce même jour, un autre inventeur, Elisha Gray, a également déposé une demande préliminaire pour un appareil similaire.

Le 10 mars 1876, Bell a transmis avec succès une voix humaine par téléphone. À ce moment-là, il a dit à son assistant : « Monsieur Watson, venez ici ! Je veux vous voir ! ». Ces mots sont restés dans l'histoire comme la première phrase célèbre transmise par téléphone.

Le 10 août de la même année, Bell a également testé la communication téléphonique entre les villes de Brantford et de Paris, au Canada. Cependant, il n'y a pas eu de conversation bidirectionnelle lors de cette expérience.

C'est pourquoi l'expérience réalisée le 9 octobre revêt une importance particulière dans l'histoire du téléphone. Elle a démontré que deux personnes situées à des endroits différents pouvaient s'entendre et communiquer librement par téléphone.