Tournant historique : les troupes américaines ont complètement quitté l'Irak

Une nouvelle ère a commencé sur la carte politique du Moyen-Orient et dans l'histoire de la sécurité régionale : les forces armées américaines ont complètement quitté le territoire irakien. Selon l'agence de presse allemande « DPA », un haut représentant du gouvernement irakien a confirmé que toutes les unités de combat américaines ainsi que toutes les forces militaires assurant le soutien logistique ont été entièrement retirées du pays. Bien que le Pentagone n'ait pas encore officiellement commenté cette information, des célébrations nationales et des événements marquant le « Jour de l'Indépendance » sont prévus à Bagdad à cette occasion.

L'accord final sur le retrait des troupes a été conclu en 2024, et en 2025, il restait 2 500 militaires américains dans le pays. En outre, la Turquie a également convenu de retirer progressivement ses troupes, en transférant la base militaire de « Bashika-Zelikan » aux Irakiens, conformément à l'accord conclu à New York entre le Premier ministre irakien Ali al-Zaidi et Recep Tayyip Erdoğan.

« Fin d'une mission de 23 ans, 2 500 soldats et fête nationale » : 5 points clés de cette étape historique

Les preuves officielles les plus importantes concernant le retrait des troupes américaines et turques d'Irak :

Les forces américaines ont été entièrement retirées : Les unités de combat et toutes les bases de soutien logistique ont complètement quitté l'Irak ;

2 500 soldats et les dernières bases : Le contingent restant jusqu'en 2025 était principalement situé à Erbil, dans la région kurde, et dans la « Zone Verte » de Bagdad ;

Célébrations du « Jour de l'Indépendance » en Irak : Le gouvernement se prépare à célébrer largement le retrait complet des troupes étrangères comme un nouveau symbole d'indépendance ;

Le Pentagone garde le silence pour l'instant : Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait été faite par le ministère américain de la Défense, le processus a été achevé conformément au plan de 2024 ;

La Turquie retire également ses troupes : En marge du sommet de l'ONU, Erdoğan et le Premier ministre irakien Ali al-Zaidi ont convenu de transférer la base militaire de « Bashika-Zelikan » à l'armée irakienne.

Classification de la présence militaire étrangère en Irak et indicateurs d'une nouvelle ère

Comparaison des indicateurs officiels sur les missions des États-Unis et de la Turquie en Irak :

Critères d'analyse et orientations Mission des forces armées américaines Mission des forces armées turques Statut du contingent militaire Complètement retiré d'Irak Accord conclu pour un retrait progressif Bases et emplacements principaux Bagdad (« Zone Verte ») et garnison d'Erbil Base militaire de « Bashika-Zelikan » (Nord de l'Irak) Nombre de soldats (à la dernière étape) Environ 2 500 militaires Unités spéciales de frontière et de lutte contre le terrorisme Plateforme de l'accord Accord stratégique Washington-Bagdad de 2024 Septembre 2026, New York (Assemblée générale des Nations Unies) Direction par l'Irak Ministère irakien de la Défense et gouvernement de Bagdad Négociations entre le Premier ministre Ali al-Zaidi et le président Erdoğan Réaction du public Célébrations nationales du « Jour de l'Indépendance » Une immense réussite diplomatique sur la voie du rétablissement de la souveraineté

Géopolitique et expertise en sécurité régionale : Pourquoi le départ des États-Unis change-t-il le destin de l'Irak ?

Conclusions des analystes de la sécurité internationale, des orientalistes et des experts militaires :

« Souveraineté après l'invasion de 2003 » : La période qui a commencé après l'invasion militaire américaine de 2003 est officiellement terminée ; le gouvernement irakien parvient à restaurer la pleine indépendance du pays en prenant le contrôle de toutes les bases militaires et structures armées étrangères ;

Équilibre des forces dans la région et facteur iranien : Le départ des troupes américaines impose à Bagdad la responsabilité d'assurer sa propre défense ; bien que les analystes craignent que des groupes sous influence de Téhéran ne comblent ce vide, les responsables irakiens cherchent à mener une politique d'équilibre multi-vectoriel en parvenant à un compromis avec la Turquie ;

Importance de l'accord avec la Turquie : La restitution de la base de « Bashika-Zelikan » dans le nord de l'Irak signifie qu'un nouveau modèle de partenariat a été formé entre Ankara et Bagdad concernant la sécurité des frontières et la lutte contre les groupes armés kurdes ; cela crée les bases d'un développement pacifique de la région.

Selon vous, le retrait complet des contingents militaires des États-Unis et des pays étrangers peut-il assurer la stabilité et la paix attendues depuis longtemps en Irak, ou créera-t-il un risque de nouveaux conflits internes ? Comment pensez-vous que cette étape historique du gouvernement irakien affectera la géopolitique du Moyen-Orient ? Laissez votre analyse personnelle et vos réflexions dans les commentaires et partagez cette actualité militaire et politique majeure avec vos proches !