Une Japonaise de 115 ans décède après avoir révélé le secret de sa longévité

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Une Japonaise de 115 ans décède après avoir révélé le secret de sa longévité

La doyenne du Japon, Shigeko Kagawa, est décédée à l'âge de 115 ans et 91 jours. Elle attribuait le secret de sa longévité à des habitudes très simples.

Shigeko s'est éteinte le 27 août à Yamatokoriyama, dans la préfecture de Nara. Elle était devenue la personne la plus âgée du Japon après le décès d'une femme de 114 ans le 29 juillet 2025.

Née le 28 mai 1911, Shigeko a obtenu son diplôme du Collège médical pour femmes d'Osaka en 1934. Elle a ouvert son propre cabinet à Yamatokoriyama et a travaillé comme obstétricienne-gynécologue jusqu'à ses 80 ans. Elle a également participé à la lutte contre le choléra.

En 2021, à l'âge de 109 ans et 10 mois, Shigeko a participé au relais de la flamme olympique de Tokyo, en tant que plus vieille porteuse de flamme olympique entrant ainsi dans l'histoire.

Le secret simple de la longévité

Lorsqu'on lui demandait le secret de sa longévité, Shigeko répondait brièvement :

« Marcher et faire travailler son cerveau. »

Durant ses années de pratique médicale, elle parcourait plusieurs kilomètres à pied pour se rendre chez ses patients. Selon elle, marcher beaucoup depuis son plus jeune âge a renforcé ses jambes, ce qui a été la source de sa vitalité.

Même durant sa vieillesse, Shigeko a cherché à garder son cerveau actif. Elle pratiquait la calligraphie et résolvait des puzzles logiques.

Sa famille a souligné que la routine quotidienne a joué un rôle crucial dans sa longévité. Shigeko prenait trois repas par jour, dormait et se réveillait à des heures fixes, et menait une vie équilibrée.

Après le décès de Shigeko Kagawa, le titre de personne la plus âgée du Japon est revenu à Fuyo Kishimoto, âgée de 114 ans,qui vit à Kyoto.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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