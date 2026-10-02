Une blogueuse de 107 ans révèle le secret simple de sa longévité

María Morales Tirado, devenue célèbre sur les réseaux sociaux à Porto Rico, est décédée à l'âge de 107 ans. Connue par beaucoup sous le nom de « Doña Mami », elle avait révélé il y a quelques années le secret simple de sa longévité.

María s'est éteinte seulement trois heures et 45 minutes après avoir célébré son 107e anniversaire. Elle est décédée paisiblement à Porto Rico le lundi 28 septembre.

Doña Mami était devenue populaire auprès des internautes en partageant ses souvenirs sur sa famille, son mode de vie traditionnel et la vie à Porto Rico durant sa jeunesse.

En 2019, alors qu'elle fêtait ses 100 ans, elle avait évoqué son secret pour vivre longtemps.

« J'ai passé ces 100 ans à travailler. Je n'ai pas dansé, je ne suis pas allée dans des fêtes et je n'ai pas bu. J'ai élevé mes enfants, j'ai travaillé à la ferme et j'ai mangé beaucoup de funche », avait-elle déclaré.

Le funche est un plat traditionnel portoricain à base de farine de maïs.

Résidente de la ville de Yabucoa, Doña Mami a travaillé la terre dès son plus jeune âge et a continué à cultiver des produits même à 80 ou 90 ans.

Son petit-fils, Julio César Lebrón, se souvient qu'elle était très vigoureuse même dans sa vieillesse. Il a raconté l'avoir vue « travailler avec une houe avec la force d'une personne de 30 ans ».

Sa simplicité, sa personnalité sincère et son enthousiasme ont fait d'elle l'une des personnalités les plus populaires des réseaux sociaux, comme l'a rapporté Need To Know.

Elle est apparue sur Internet pour la première fois en 2017. À cette époque, son petit-fils a commencé à publier des vidéos d'elle sur Facebook. La page « Mami is my Attitude 4 a Lifestyle » a rassemblé plus de 200 000 abonnés.

Malgré cela, la famille a toujours été au centre de la vie de Doña Mami. Avec son époux Víctor Morales Martínez, dit « Papi », elle a élevé 14 enfants.

Elle a eu la chance de voir grandir 48 petits-enfants, 71 arrière-petits-enfants et 28 arrière-arrière-petits-enfants.

Son fils, Toni Morales, a annoncé son décès à travers un message émouvant.

« Ma mère a vécu 107 ans, trois heures et 45 minutes », a-t-il écrit.

Selon Toni, à 03h45, Doña Mami a rejoint son époux Papi, Juana María, Toledo, ses frères et sœurs, ses beaux-fils ainsi que de nombreux proches disparus avant elle.

« Elle est partie comme elle a vécu : selon ses propres termes et paisiblement », a déclaré Toni.

Il a souligné que la force physique de Doña Mami avait décliné durant ses dernières années, en raison d'une vie entière passée à travailler, cultiver la terre, cuisiner et élever ses enfants.

Cependant, jusqu'à ses derniers instants, elle a continué à partager son expérience et à donner des leçons à ses proches.