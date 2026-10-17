Le président américain Donald Trump a signé un décret spécial visant à suspendre de nouvelles mesures restrictives à grande échelle qui devaient être imposées à la Russie ainsi qu'aux pays achetant le plus son pétrole et son gaz naturel. Dans le document publié sur le site officiel de la Maison Blanche, cette mesure est directement justifiée par le fait qu'elle est « conforme aux intérêts nationaux des États-Unis » .

Ces restrictions avaient été prévues dans la célèbre loi Lindsey Grahamadoptée en septembre et officieusement appelée « sanctions infernales ». Selon la législation, elles devaient entrer en vigueur avant le 18 octobre, mais le pouvoir du président de suspendre temporairement le processus pour des raisons d'intérêt national a été utilisé, et le Congrès américain en a été officiellement informé.

Quelles restrictions et droits de douane ont été gelés ?

Les principales mesures dont l'entrée en vigueur a été retardée par le décret présidentiel sont :

Droits de douane de 500 % sur les produits russes : L'imposition d'un tarif supplémentaire de 500 % sur les marchandises russes entrant aux États-Unis a été suspendue ;

Droits de douane de 100 % sur les pays acheteurs de pétrole et de gaz : Les droits de douane punitifs de 100 %, qui devaient s'appliquer aux produits des pays tiers figurant parmi les cinq plus grands acheteurs de pétrole et de gaz naturel russes et aidant Moscou à contourner les sanctions, ont également été gelés ;

Durée et condition de réexamen : La durée de validité du décret n'est pas limitée par une date précise. La question de la remise en vigueur des restrictions ne sera réexaminée que si le président, après consultation du secrétaire d'État, du secrétaire au Trésor et du représentant américain au commerce, juge cela nécessaire ;

Les anciennes sanctions restent en vigueur : Il est souligné que cette décision n'affecte en rien les sanctions et restrictions existantes imposées à la Russie avant l'adoption de la loi Graham.

Accord sur le diesel russe et question du prix de l'essence

Peu avant la suspension des nouvelles sanctions, un accord important sur le marché des carburants avait été annoncé entre Washington et Moscou :

Accord sur le diesel : Le 9 octobre, Trump a annoncé qu'un accord avait été conclu pour la libre fourniture de diesel russe aux États-Unis et aux marchés internationaux. Afin de réduire les prix sur le marché intérieur, le département du Trésor américain a émis une licence spéciale autorisant certaines opérations interdites par les sanctions jusqu'au 7 avril 2027 ;

La Russie a levé les restrictions : De son côté, la partie russe a également annoncé la levée anticipée des restrictions sur l'exportation de diesel.

Conflit avec Zelensky et accusation d'« investissement dans la guerre »

Axios Selon les sources de la publication, la décision concernant l'accord sur le diesel et le gel des droits de douane fait suite à un désaccord diplomatique avec la direction ukrainienne :

Exigence d'arrêter les frappes sur les raffineries : Trump a demandé à plusieurs reprises au président ukrainien Volodymyr Zelensky de cesser les attaques de drones contre les raffineries de pétrole russes, mais Kiev n'a pas accédé à ces demandes. Zelensky a déclaré que ces attaques ne pourraient cesser qu'en échange de l'arrêt des frappes russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes ;

Ferme opposition de Kiev : Le président ukrainien a ouvertement qualifié l'accord de Washington sur le diesel avec la Russie d'« investissement dans la guerre », appelant la Maison Blanche à ne pas relâcher la pression économique sur Moscou et à appliquer pleinement les nouvelles sanctions pour parvenir à un cessez-le-feu.

Ces mesures pragmatiques de Trump montrent qu'elles sont mises en œuvre dans le cadre de la stratégie américaine visant à contrôler les prix intérieurs des carburants et à mettre fin à la guerre par la négociation.