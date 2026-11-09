«L'Ukraine prendra une autre forme» : Trump sur la fin de la guerre, les nouvelles frontières et l'accord

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«L'Ukraine prendra une autre forme» : Trump sur la fin de la guerre, les nouvelles frontières et l'accord

Le président des États-Unis Donald Trump a avancé de nouvelles déclarations retentissantes sur la résolution du conflit armé autour de l'Ukraine. Dans une interview accordée à la célèbre chaîne américaine CBS News , le chef de la Maison-Blanche a souligné que les parties étaient très proches de mettre fin aux hostilités et de parvenir à un accord de paix.

Dans le même temps, le dirigeant américain a ouvertement admis qu'à l'issue de la guerre, l'Ukraine pourrait ne pas conserver l'intégralité de ses frontières actuelles et que la carte du pays pourrait changer.

Points clés de l'interview de Trump

Les déclarations du président Trump à la télévision ont porté sur les points décisifs suivants :

  • « L'Ukraine prendra une forme différente » : En répondant à la question des journalistessur le destin futur de l'Ukraine, Trump a supposé que le pays pourrait prendre une apparence territoriale différente (changement des frontières territoriales) à la fin de la guerre. Cependant, il s'est abstenu de divulguer des détails précis à ce sujet ;

  • La paix est très proche : Trump a exprimé sa conviction que les parties au conflit armé sont plus proches que jamais de conclure un accord et a souligné une fois de plus que le rôle principal dans la résolution de ce conflit lui revient personnellement ;

  • À qui faire le plus confiance — Poutine ou Zelensky ? Le chef de la Maison-Blanche a refusé de répondre directement à la question des journalistes : « Faites-vous plus confiance à Vladimir Poutine ou à Vladimir Zelensky ? ». Il s'est contenté de répéter qu'il entretenait de bonnes relations avec les deux dirigeants ;

  • Grande rencontre trilatérale : Le président américain a mentionné la préparation d'une rencontre trilatérale avec la participation de représentants des États-Unis, de l'Ukraine et de la Russie.

Une architecture mondiale dépassant le cadre de l'Ukraine

Trump a souligné que le document en cours d'élaboration ne se limitera pas à un simple accord de cessez-le-feu local.

Direction

Essence de l'accord attendu

Question territoriale

Possibilité de réviser les lignes de front ou de consolider la situation de facto conformément aux conditions de paix.

Format trilatéral

Mise en place d'un dialogue direct avec la participation des négociateurs des États-Unis, de la Russie et de l'Ukraine.

Sécurité européenne

Sortir du cadre du conflit pour remodeler l'architecture globale de stabilité stratégique entre l'OTAN, l'Union européenne et la Russie.

L'administration américaine vise à ce que cet accord global soit soumis à discussion internationale dans les prochains jours et qu'il définisse des garanties de sécurité à long terme sur le continent européen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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