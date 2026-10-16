Trump promet de révéler les secrets sur le début de la guerre en Ukraine (vidéo)

·14·Monde
Trump promet de révéler les secrets sur le début de la guerre en Ukraine (vidéo)

Le président des États-Unis Donald Trump a fait une nouvelle déclaration controversée sur les causes et les détails réels du début du conflit militaire en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le chef de la Maison Blanche affirme qu'il est temps de quitter ses fonctions, a déclaré qu'il révélerait bientôt des informations inconnues du public sur la façon dont cette guerre a commencé.

Selon Trump, son objectif principal et ferme est de mettre fin rapidement à ce conflit sanglant et de parvenir à la paix.

La question incisive du journaliste et la réponse inattendue de Trump

Lors d'un échange avec des journalistes à la Maison Blanche, un débat tendu a eu lieu entre un représentant des médias et le président :

  • Question du journaliste : « Vous voulez que Zelensky parte. Mais avez-vous oublié que c'est précisément Vladimir Poutine qui a déclenché cette guerre ? » ;

  • Réponse de Donald Trump : « Vous savez, je connais bien tous les détails, c'est compris ? Et quand le moment sera venu, je les révélerai officiellement. Je veux juste que cette guerre se termine. »

Signification politique : Que cache cette déclaration ?

La réponse de Donald Trump est analysée par les experts internationaux et les politologues comme suit :

  • Les véritables facteurs du conflit : Trump a suggéré à plusieurs reprises que le début de la guerre n'est pas seulement une décision unilatérale, mais le résultat d'une série d'erreurs diplomatiques complexes commises par les politiciens occidentaux, l'expansion de l'OTAN et les dirigeants de Kiev ;

  • Outil de pression : Les « détails » promis pour une divulgation future pourraient être un puissant levier politique pour forcer Kiev et ses alliés européens à s'asseoir à la table des négociations ;

  • Partisan de négociations rapides : Le dirigeant américain considère que geler la ligne de front actuelle et parvenir à un accord de paix est une priorité absolue, plutôt que de chercher des coupables dans le passé.

Ces avertissements ouverts de Trump indiquent que la stratégie de Washington concernant la crise ukrainienne pourrait changer radicalement dans un avenir proche.

Donald TrumpVolodymyr ZelenskyConflit en UkraineOTANGéopolitique
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

États-Unis, Europe et Ukraine ont discuté d'un plan pour mettre fin à la guerre avant l'hiverÉtats-Unis, Europe et Ukraine ont discuté d'un plan pour mettre fin à la guerre avant l'hiver10 octobre 21:54Quatre candidats potentiels pour succéder à Zelensky ont été identifiésQuatre candidats potentiels pour succéder à Zelensky ont été identifiés13 octobre 10:09Zelensky sort de son silence et accepte l'accord annoncé par TrumpZelensky sort de son silence et accepte l'accord annoncé par Trump11 octobre 22:16Où a disparu Zelensky après l'appel de Trump à un changement de régime ?Où a disparu Zelensky après l'appel de Trump à un changement de régime ?11 octobre 21:26«Scénario vénézuélien ou iranien» : Trump suggère de remplacer Zelensky«Scénario vénézuélien ou iranien» : Trump suggère de remplacer Zelensky11 octobre 19:11Les propos de Zelensky sur Trump ont suscité une vive réaction de Mike TysonLes propos de Zelensky sur Trump ont suscité une vive réaction de Mike Tyson11 octobre 18:41
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse