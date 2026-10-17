Des avions en provenance d'Ouzbékistan n'ont pas pu atterrir à Moscou suite à une attaque de drones

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Des avions en provenance d'Ouzbékistan n'ont pas pu atterrir à Moscou suite à une attaque de drones

Suite à des attaques de drones à grande échelle contre Moscou, la capitale russe, des mesures de sécurité d'urgence ont été introduites dans l'espace aérien de la ville. En raison de l'interdiction temporaire des vols dans les aéroports de Moscou (Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Zhukovsky), un total de plus de 370 vols ont été retardés ou annulés.

Cette situation difficile d'Ouzbékistana également affecté directement les avions de passagers en direction de Moscou : deux appareils en vol ont été détournés vers d'autres aéroports de réserve.

Vers quelles villes les vols ouzbeks ont-ils été détournés ?

En raison des restrictions dans le ciel d'Ouzbékistanles passagers ayant décollé n'ont pas pu atteindre leur destination à temps :

  • Vol Tachkent — Moscou : Le vol SU1871 (Airbus A320-214) de la compagnie aérienne « Aeroflot », parti de Tachkent (TAS) vers « Sheremetyevo » (SVO), n'a pas pu atterrir à Moscou et a été détourné en urgence vers l'aéroport « Poulkovo » à Saint-Pétersbourg ;

  • Vol Samarcande — Moscou : L'avion de la compagnie « Ural Airlines », parti de l'aéroport international de Samarcande vers la capitale russe, a dû changer de trajectoire et atterrir à l'aéroport « Koltsovo » à Iekaterinbourg.

Attaque nocturne : 134 drones abattus

Selon les informations officielles du maire de Moscou, Sergueï Sobianine, un très grand nombre de drones se dirigeant vers la ville pendant la nuit ont été neutralisés :

  • Activité de la défense aérienne : Un total de 134 drones de combat s'approchant de la ville ont été abattus par les forces de défense aérienne russes ;

  • Plan « Tapis » (Kover) : Afin d'assurer la sécurité, tous les avions de l'aviation civile en vol ont été placés dans des zones d'attente ou détournés vers des aéroports de réserve dans les régions voisines.

Situation actuelle : Les restrictions sont levées

Après les tensions et les désagréments nocturnes, les activités aéroportuaires reviennent progressivement à la normale :

  • Reprise des vols : Depuis le matin, les restrictions strictes dans les aéroports de la capitale ont été progressivement levées et le processus d'accueil et de départ des avions revient à l'horaire habituel ;

  • Retards dans le calendrier : Néanmoins, en raison des centaines de vols retardés, certains décalages et attentes dans le programme des vols pourraient persister tout au long de la journée.

MoscouAttaques de dronesAeroflotPoulkovoKoltsovo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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