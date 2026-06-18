Nouvelle ère dans les aéroports russes : Pulkovo déploie des véhicules autonomes pour la première fois

·23·Technologie
Nouvelle ère dans les aéroports russes : Pulkovo déploie des véhicules autonomes pour la première fois

L'aéroport international de Pulkovo à Saint-Pétersbourg devient le premier dans l'histoire de l'aviation russe à introduire des véhicules sans conducteur sur son territoire. Cette étape innovante devrait marquer un tournant majeur dans la numérisation de l'infrastructure aéroportuaire et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Selon la société de gestion « Vozdushnie vorota Severnoy stolitsi », le Conseil de la Fédération de Russie a soutenu la loi sur les régimes juridiques expérimentaux dans le domaine des innovations numériques et technologiques. Ce changement législatif lève toutes les restrictions juridiques concernant l'utilisation de véhicules terrestres autonomes sur le territoire de l'aéroport.

Étendue des innovations et domaines d'application

Dans le cadre du projet, une série de dispositifs robotisés spécialisés apparaîtront sur le tarmac de Pulkovo. Leurs tâches principales visent à automatiser les processus de travail quotidiens et complexes de l'aéroport. Plus précisément, l'utilisation de technologies sans pilote est prévue dans les domaines suivants :

  • Tracteurs à bagages autonomes pour le transport de fret ;
  • Robots destinés au nettoyage des pistes de décollage et d'atterrissage ;
  • Capteurs et dispositifs de patrouille surveillant le territoire de l'aéroport 24h/24.
L'introduction de ces technologies permet non seulement de réduire le facteur humain, mais aussi d'élever le niveau de sécurité à un nouveau stade. Par exemple, les robots de patrouille seront capables de détecter tout mouvement suspect sur le territoire en temps réel.

D'un point de vue économique, on prévoit que les équipements autonomes augmenteront la productivité du travail d'au moins 25 %. Selon les calculs de la société de gestion, cette innovation permettra à l'aéroport d'économiser plus de 150 millions de roubles par an en coûts opérationnels.

Une telle expérience pourrait également servir de modèle pour le marché de l'aviation ouzbèke à l'avenir. Alors que les aéroports de Tachkent et d'autres grandes villes sont actuellement modernisés, ces solutions numériques issues de l'expérience internationale joueront sans doute un rôle important dans l'amélioration de la qualité du service.

Selon les experts, si cette expérience à Pulkovo réussit, le déploiement de systèmes robotisés s'accélérera dans d'autres grands aéroports de Russie. Cela témoignerait, à son tour, du renforcement de la tendance à l'automatisation dans l'industrie aéronautique mondiale.

PulkovoAéroportRobotiqueInnovationTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'investisseur renommé Roelof Botha rejoint le conseil d'administration de SpaceXL'investisseur renommé Roelof Botha rejoint le conseil d'administration de SpaceXAujourd'hui, 20:58Quand la vie s'éteindra-t-elle sur Terre : les scientifiques recalculent la date de fin de la biosphèreQuand la vie s'éteindra-t-elle sur Terre : les scientifiques recalculent la date de fin de la biosphèreAujourd'hui, 20:55Intelligence artificielle et coûts : les entreprises peinent à calculer le rendement attenduIntelligence artificielle et coûts : les entreprises peinent à calculer le rendement attenduAujourd'hui, 20:22Snap présente ses nouvelles lunettes AR : prix et chute des actionsSnap présente ses nouvelles lunettes AR : prix et chute des actionsAujourd'hui, 20:22Xiaomi présente la première machine à café portable Mijia pour vos déplacementsXiaomi présente la première machine à café portable Mijia pour vos déplacementsAujourd'hui, 19:54Fraude massive dans les boutiques d'applications : comment le réseau Genesis Tech a été démasquéFraude massive dans les boutiques d'applications : comment le réseau Genesis Tech a été démasquéAujourd'hui, 19:52
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti