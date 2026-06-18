L'aéroport international de Pulkovo à Saint-Pétersbourg devient le premier dans l'histoire de l'aviation russe à introduire des véhicules sans conducteur sur son territoire. Cette étape innovante devrait marquer un tournant majeur dans la numérisation de l'infrastructure aéroportuaire et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Selon la société de gestion « Vozdushnie vorota Severnoy stolitsi », le Conseil de la Fédération de Russie a soutenu la loi sur les régimes juridiques expérimentaux dans le domaine des innovations numériques et technologiques. Ce changement législatif lève toutes les restrictions juridiques concernant l'utilisation de véhicules terrestres autonomes sur le territoire de l'aéroport.

Étendue des innovations et domaines d'application

Dans le cadre du projet, une série de dispositifs robotisés spécialisés apparaîtront sur le tarmac de Pulkovo. Leurs tâches principales visent à automatiser les processus de travail quotidiens et complexes de l'aéroport. Plus précisément, l'utilisation de technologies sans pilote est prévue dans les domaines suivants :

Tracteurs à bagages autonomes pour le transport de fret ;

Robots destinés au nettoyage des pistes de décollage et d'atterrissage ;

Capteurs et dispositifs de patrouille surveillant le territoire de l'aéroport 24h/24.

L'introduction de ces technologies permet non seulement de réduire le facteur humain, mais aussi d'élever le niveau de sécurité à un nouveau stade. Par exemple, les robots de patrouille seront capables de détecter tout mouvement suspect sur le territoire en temps réel.

D'un point de vue économique, on prévoit que les équipements autonomes augmenteront la productivité du travail d'au moins 25 %. Selon les calculs de la société de gestion, cette innovation permettra à l'aéroport d'économiser plus de 150 millions de roubles par an en coûts opérationnels.

Une telle expérience pourrait également servir de modèle pour le marché de l'aviation ouzbèke à l'avenir. Alors que les aéroports de Tachkent et d'autres grandes villes sont actuellement modernisés, ces solutions numériques issues de l'expérience internationale joueront sans doute un rôle important dans l'amélioration de la qualité du service.

Selon les experts, si cette expérience à Pulkovo réussit, le déploiement de systèmes robotisés s'accélérera dans d'autres grands aéroports de Russie. Cela témoignerait, à son tour, du renforcement de la tendance à l'automatisation dans l'industrie aéronautique mondiale.