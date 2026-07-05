Le vol Moscou-Sochi s'est transformé en une véritable salle de concert

·36·Monde
Le vol Moscou-Sochi s'est transformé en une véritable salle de concert

Les passagers d'un vol Aeroflot sur la ligne Moscou-Sochi ont été témoins d'une surprise musicale inattendue. Pendant le vol, les chanteurs célèbres Leonid Agutin et Vladimir Presnyakov ont organisé un concert live à bord de l'avion.

La performance inhabituelle était dédiée à l'ouverture du festival Aguteens qui s'est tenu le 1er juillet. Le concert inattendu a partagé une ambiance festive avec les passagers, transformant la cabine de l'avion en une petite salle de concert.

Lorsque les chansons ont commencé à retentir, les passagers ont chanté en accompagnant les artistes, et beaucoup ont filmé ces moments inoubliables avec leurs téléphones. L'atmosphère sincère est également largement discutée sur les réseaux sociaux.

À la fin du concert, tous les passagers et chanteurs ont interprété ensemble la célèbre chanson « Aeroporty », faisant du vol un événement encore plus inoubliable.

AeroflotMoscouSochiLeonid AgutinVladimir Presnyakov
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