Une nouvelle étape dans l'utilisation des services numériques liés à l'aviation a été franchie pour les utilisateurs de la messagerie nationale russe Max. Un chatbot spécial a été lancé, permettant de réserver et d'acheter directement des billets pour les vols de la compagnie aérienne Aeroflot via cette plateforme. Cette avancée montre que la messagerie devient non seulement un outil de communication, mais un écosystème complet. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Grâce à ce nouveau service, les passagers peuvent actuellement réserver des billets pour des vols entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Le chatbot inclut non seulement la vente de billets, mais aussi la gestion de services additionnels. Par exemple, les utilisateurs peuvent payer pour des bagages supplémentaires, commander des services de transport d'animaux domestiques ou modifier des billets déjà achetés.

Coopération numérique et nouvelles opportunités

Ce projet est le fruit d'une coopération stratégique entre Aeroflot et VK. Les parties ont conclu un accord en juin 2024 pour le développement et la mise en œuvre de solutions numériques. L'utilisation des capacités de la plateforme Max permet à la compagnie aérienne de rendre la communication avec ses clients plus rapide et plus pratique.

Via le chatbot, les passagers peuvent également obtenir des informations sur les offres spéciales et le programme de fidélité de la compagnie. Le système dispose également d'une fonction d'envoi automatique de notifications sur les événements et changements liés au vol, aidant les passagers à suivre leurs voyages en temps réel.

Cette nouveauté pourrait également intéresser les voyageurs et nos compatriotes effectuant fréquemment des vols dans cette direction. Il n'est plus nécessaire d'utiliser des applications tierces pour les vols intérieurs en Russie, car il est désormais possible d'effectuer toutes les démarches au sein d'une messagerie populaire. De telles intégrations montrent à quel point les technologies modernes s'intègrent dans la vie quotidienne.

Selon les experts, le développement de tels chatbots devrait couvrir d'autres destinations internationales à l'avenir. Si ce système, actuellement en phase de test, s'avère concluant, Aeroflot pourrait intégrer l'ensemble de son réseau de vols à la messagerie Max.