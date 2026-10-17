Un membre de la famille royale des EAU retrouvé inconscient dans une rue de Londres a été condamné

Mahrah al Nahyan, 32 ans, membre de la famille royale d'Abou Dabi aux Émirats arabes unis, retrouvée inconsciente dans une rue de Londres, a été condamnée pour négligence envers un enfant, rapporte The Times.

L'incident a eu lieu le 13 juin 2026 dans l'ouest de Londres. La femme a été découverte inconsciente près d'une barrière à proximité d'une route très fréquentée. Un homme était également inconscient à ses côtés, tandis qu'un enfant de trois ans errait pieds nus près des voitures en circulation sans surveillance.

Des passants ont aidé l'enfant et appelé la police. La femme est restée inconsciente pendant environ 30 minutes. La police a trouvé des accessoires liés à la consommation de drogue dans ses sacs, mais aucune substance illicite n'a été détectée.

Au tribunal, il a été révélé que Mahrah al Nahyan avait consommé de la cocaïne les jours précédant l'incident. Cependant, son avocat a affirmé qu'elle n'avait pas consommé de drogue le jour même, mais qu'elle souffrait d'une fatigue extrême due à ses consommations antérieures. Après l'incident, elle a entamé un traitement contre la dépendance.

Le tribunal l'a condamnée à deux ans de probation et l'a obligée à suivre un programme de réhabilitation. Elle a également été condamnée à payer un total de 6 114 livres sterling d'amendes et de frais de justice.

Le juge a souligné que sans l'intervention des passants, l'enfant aurait pu être gravement blessé ou confronté à d'autres dangers. Le tribunal a particulièrement noté que l'enfant était resté sans surveillance près d'une route fréquentée.

Mahrah al Nahyan a plaidé coupable. Son avocat a déclaré qu'elle regrettait ses actes et qu'elle était déterminée à poursuivre son traitement pour surmonter sa dépendance.