À Abou Dabi, Merab Dvalishvili le champion du PFL, condamné à six mois de prison après une bagarre générale avec Usman Nurmagomedov et ses coéquipiers, ont été libérés. Le tribunal a réduit la peine et a également diminué de moitié l'amende imposée à chaque condamné.

Il est à noter que cette décision fait suite à une réconciliation entre les parties impliquées, au retrait des plaintes des victimes et à leur demande de libération. Parallèlement, des rumeurs circulent selon lesquelles son cousin, la légende de l'UFC Khabib Nurmagomedov, aurait joué un rôle clé dans la libération d'Usman.

La peine de six mois de prison annulée en quelques jours

Le 17 novembre, le tribunal d'Abou Dabi a réexaminé le verdict initial rendu contre Usman Nurmagomedov et ses sept compagnons. En conséquence, ils ont été libérés de prison.

Initialement, les athlètes avaient été condamnés à six mois de prison et à une amende de 300 000 dirhams chacun, soit environ 81 700 dollars.

Selon la nouvelle décision, le montant de l'amende a été réduit à 150 000 dirhams, soit environ 40 800 dollars. Ainsi, la sanction financière pour chaque condamné a été réduite de moitié.

Les autorités judiciaires d'Abou Dabi ont indiqué que la décision était basée sur la réconciliation des parties, le retrait des plaintes mutuelles et la demande des victimes de libérer les condamnés.

Khabib Nurmagomedov s'est-il rendu personnellement aux EAU ?

L'une des questions les plus débattues après la libération d'Usman est de savoir dans quelle mesure Khabib Nurmagomedov a influencé ce processus.

Selon des médias russes et certaines sources du monde du MMA, l'ancien champion de l'UFC s'est rendu aux EAU pour aider à libérer son proche parent et ses coéquipiers. Il est dit que l'entourage d'Usman a d'abord tenté de résoudre le problème seul, avant de demander l'aide de Khabib.