Khabib Nurmagomedov est-il intervenu ? Usman et ses coéquipiers libérés de prison
À Abou Dabi, Merab Dvalishvili le champion du PFL, condamné à six mois de prison après une bagarre générale avec Usman Nurmagomedov et ses coéquipiers, ont été libérés. Le tribunal a réduit la peine et a également diminué de moitié l'amende imposée à chaque condamné.
Il est à noter que cette décision fait suite à une réconciliation entre les parties impliquées, au retrait des plaintes des victimes et à leur demande de libération. Parallèlement, des rumeurs circulent selon lesquelles son cousin, la légende de l'UFC Khabib Nurmagomedov, aurait joué un rôle clé dans la libération d'Usman.
La peine de six mois de prison annulée en quelques jours
Le 17 novembre, le tribunal d'Abou Dabi a réexaminé le verdict initial rendu contre Usman Nurmagomedov et ses sept compagnons. En conséquence, ils ont été libérés de prison.
Initialement, les athlètes avaient été condamnés à six mois de prison et à une amende de 300 000 dirhams chacun, soit environ 81 700 dollars.
Selon la nouvelle décision, le montant de l'amende a été réduit à 150 000 dirhams, soit environ 40 800 dollars. Ainsi, la sanction financière pour chaque condamné a été réduite de moitié.
Les autorités judiciaires d'Abou Dabi ont indiqué que la décision était basée sur la réconciliation des parties, le retrait des plaintes mutuelles et la demande des victimes de libérer les condamnés.
Khabib Nurmagomedov s'est-il rendu personnellement aux EAU ?
L'une des questions les plus débattues après la libération d'Usman est de savoir dans quelle mesure Khabib Nurmagomedov a influencé ce processus.
Selon des médias russes et certaines sources du monde du MMA, l'ancien champion de l'UFC s'est rendu aux EAU pour aider à libérer son proche parent et ses coéquipiers. Il est dit que l'entourage d'Usman a d'abord tenté de résoudre le problème seul, avant de demander l'aide de Khabib.
Les rapports indiquent que Khabib a d'abord tenté de trouver une solution via le patron de l'UFC, Dana White, et ses partenaires américains, et après l'échec de ces tentatives, il a entamé des négociations directes avec les autorités locales.
De plus, la présence de Khabib aux EAU juste avant la libération d'Usman a alimenté ces spéculations. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Saygid Izagakhmaev, on peut voir que Khabib est de bonne humeur.
Cependant, un point important demeure : il n'est pas officiellement confirmé que Khabib ait directement influencé la décision du tribunal ou participé aux négociations pour leur libération.
Merab Dvalishvili a également demandé leur libération
L'ancien champion de l'UFC, Merab Dvalishvili, qui était du côté des victimes dans ce conflit, a également demandé la clémence pour Usman et ses compagnons.
Après sa victoire au tournoi RAF, le combattant géorgien a fait appel aux autorités des EAU, exprimant son soutien à la libération des athlètes emprisonnés. Il a souligné que, malgré les différends personnels, il souhaitait que tous les participants soient libérés.
Cette demande a coïncidé avec la requête des victimes mentionnée dans la décision du tribunal. Ainsi, la position de Dvalishvili est citée comme l'un des facteurs importants ayant influencé le déroulement des événements.
Le conflit affectera-t-il les projets d'Usman de rejoindre l'UFC ?
L'arrestation d'Usman Nurmagomedov avait également soulevé des questions sur son avenir sportif. La possibilité que le champion poids léger du PFL rejoigne l'UFC était déjà discutée, et son éventuel affrontement avec Ilia Topuria suscitait un grand intérêt chez les fans de MMA.
Cependant, après l'incident à Abou Dabi, on ignore comment ces plans vont changer. La direction du PFL a déclaré être ouverte à la poursuite de la collaboration avec Usman. Il n'y a aucune information officielle sur un accord concernant son transfert à l'UFC.
On ne sait pas encore comment ce conflit affectera la carrière d'Umar Nurmagomedov et de Tagir Ulanbekov à l'UFC. Aucune mesure disciplinaire supplémentaire n'a été annoncée par la promotion à leur encontre.
Saba Lazishvili, qui était de l'autre côté du conflit, est devenu assez connu dans le monde du sport après l'incident. Il a combattu la légende de l'UFC Urijah Faber lors du tournoi RAF et a gagné 12-7. Ce résultat a fait connaître son nom à un public plus large.
Comment la bagarre à Abou Dabi a-t-elle commencé ?
Ce conflit, qui aurait pu avoir des conséquences tragiques, a eu lieu le 11 novembre dans le hall d'un hôtel sur l'île de Yas à Abou Dabi.
Alors que Merab Dvalishvili filmait une vidéo pour les réseaux sociaux, Usman Nurmagomedov et ses compagnons se sont approchés de lui. Les vidéos diffusées montrent Usman giflant le combattant géorgien, après quoi une bagarre générale a éclaté entre les représentants des deux parties.
Les forces de l'ordre ont arrêté les participants à l'incident. Le 13 novembre, le tribunal avait condamné plusieurs personnes à six mois de prison, à une amende de 300 000 dirhams et à une expulsion du pays après la fin de la peine.
Désormais, avec la nouvelle décision du tribunal, Usman et ses sept compagnons ont été libérés de prison et le montant de l'amende a été réduit de moitié.
Ainsi, la phase la plus importante du conflit qui a fait grand bruit dans le monde du MMA il y a quelques jours est terminée. Mais la manière dont cet événement affectera la future carrière d'Usman Nurmagomedov, et si Khabib a réellement participé aux négociations, reste une question ouverte.
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