Où Usman Nurmagomedov est-il détenu ? À quoi s'attendre dans la prison d'Al-Wathba ?

Alors que des rapports suggèrent que le célèbre combattant russe de MMA Usman Nurmagomedov pourrait purger une peine de six mois de prison à Abou Dabi, les conditions probables de sa détention ont été révélées. C'est ce qu'a rapporté la chaîne MMA Uncensored.

Conditions à la prison d'Al-Wathba

Selon les informations de la source, si l'athlète est condamné, il à Abou Dabi dans le plus grand établissement pénitentiaire — la prison d'Al-Wathba (Al Wathba Central Prison). Les conditions de détention y sont décrites comme suit :

Cellules communes : Les détenus sont logés dans des cellules communes pouvant accueillir de 4 à 30 personnes. Les toilettes et les douches sont également à usage commun.

Restauration : Les détenus reçoivent trois repas par jour.

Restrictions strictes : L'utilisation de téléphones personnels et d'Internet est strictement interdite dans l'établissement. De plus, les communications téléphoniques sont très limitées et le temps de promenade en plein air peut être réduit.

Conditions de détente : Cependant, la prison dispose de téléviseurs et de quelques équipements de base pour occuper le temps libre.

Paramètres de la prison Détails Nom de l'établissement Prison d'Al-Wathba (Al Wathba Central Prison) Localisation À 40–50 km au sud-est du centre d'Abou Dabi Statut Principal et plus grand établissement pénitentiaire de l'émirat d'Abou Dabi Mode de détention Cellules communes de 4 à 30 personnes, régime strict

Emplacement de l'établissement

La prison d'Al-Wathba est le plus grand et le principal établissement pénitentiaire de l'émirat d'Abou Dabi. Elle est située dans la zone d'Al-Wathba, à environ 40–50 kilomètres au sud-est du centre de la capitale. Pour l'instant, le sort futur de l'athlète et les décisions juridiques officielles restent au centre de l'attention.

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