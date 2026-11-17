Khabib Nurmagomedov est-il allé aux EAU pour libérer Usman ? Détails des négociations
Usman Nurmagomedov et son équipe pourraient avoir laissé les jours difficiles derrière eux. Selon des informations diffusées dans les médias russes, Khabib Nurmagomedov s'est rendu personnellement aux EAU pour négocier avec les autorités émiraties. En conséquence, les membres du groupe, dont Usman, auraient été libérés progressivement. Cependant, cette information n'a pas encore été officiellement confirmée.
Ayant fait grand bruit dans le monde du MMA, à Abou Dabi, l'altercation à l'hôtel a pris une nouvelle tournure. Il y a quelques jours, des rapports indiquaient qu'Usman Nurmagomedov et les membres de son équipe avaient été condamnés à six mois de prison. Aujourd'hui, il est rapporté qu'ils ont été libérés et que l'intervention personnelle de Khabib Nurmagomedov a joué un rôle clé.
Khabib est-il allé aux EAU pour négocier ?
Selon des informations relayées par la chaîne Telegram russe Mash, les proches d'Usman Nurmagomedov ont d'abord tenté de résoudre la situation de manière indépendante, avant de solliciter l'aide de Khabib Nurmagomedov.
Il est dit que Khabib a d'abord essayé de régler le problème par l'intermédiaire du patron de l'UFC, Dana White, et de partenaires américains. Cependant, en raison des spécificités de la législation et des procédures juridiques aux EAU, ces tentatives n'ont pas abouti.
Par la suite, il est rapporté que Khabib s'est rendu lui-même aux Émirats pour mener des négociations avec les autorités locales.
Selon la source, les parties sont parvenues à un accord pour libérer les détenus progressivement plutôt que simultanément. Le premier groupe aurait été libéré le 15 novembre, et le second groupe, incluant Usman Nurmagomedov, le 16 novembre.
Cependant, la visite de Khabib aux EAU, le contenu des négociations et les termes de l'accord n'ont pas été confirmés par des sources indépendantes. Par conséquent, ces informations doivent être traitées avec prudence.
Pourquoi Usman Nurmagomedov avait-il été arrêté ?
L'incident a eu lieu le 11 novembre à Abou Dabi, dans le hall d'un hôtel situé sur l'île de Yas.
Usman Nurmagomedov et ses compagnons ont croisé le Géorgien Merab Dvalishvili qui donnait une interview. Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent Usman s'approchant de Dvalishvili, lui donnant une gifle, ce qui a déclenché une bagarre générale.
Après l'incident, la police des EAU a arrêté 10 personnes au total. Huit d'entre elles ont participé à la bagarre, tandis que deux autres ont été accusées d'avoir filmé et diffusé la scène sur Internet.
Le 13 novembre, le tribunal pénal d'Abou Dabi a examiné l'affaire et a condamné six accusés à six mois de prison, à une amende de 300 000 dirhams et à une expulsion du pays à l'issue de leur peine. Les deux personnes ayant filmé et diffusé l'incident ont également écopé de six mois de prison.
Dvalishvili et son compagnon Saba Lazishvili ont été libérés après avoir payé une amende de 50 000 dirhams chacun.
Merab Dvalishvili souhaitait également leur libération
Après l'altercation, Merab Dvalishvili a réagi à la situation. Il a exprimé sa gratitude envers les autorités d'Abou Dabi et a déclaré qu'il se sentait bien.
Le combattant géorgien a également exprimé son souhait de voir Usman et ses compagnons libérés. Il a souligné qu'il ne porterait pas plainte et qu'il souhaitait la paix et le bien pour tous.
Après les nouvelles de libération diffusées le 16 novembre, Dvalishvili a déclaré qu'il serait heureux si ces informations étaient vraies. Cependant, il a également précisé qu'il n'avait aucune intention de se réconcilier avec Usman et Umar Nurmagomedov.
Que sait-on du sort d'Umar Nurmagomedov ?
Une question importante reste en suspens autour de cet événement : quel est le statut d'Umar Nurmagomedov ?
Bien que certains rapports mentionnent Usman et les membres de son équipe, il n'existe aucune information confirmée concernant la libération d'Umar. Il est donc impossible d'affirmer avec certitude qu'il est sorti de prison.
Conclusion : le souci d'un frère pour son cadet est toujours particulier
L'implication de Khabib Nurmagomedov dans cette affaire a suscité un grand intérêt parmi les fans de MMA. Si les informations diffusées sont confirmées, cela signifie qu'il a personnellement agi pour sortir son frère et ses coéquipiers d'une situation difficile.
C'est ainsi dans la vie : parfois, les frères cadets agissent de manière imprudente et rencontrent des problèmes, et les aînés déploient tous leurs efforts pour les sortir de situations complexes.
Cependant, cet événement rappelle une autre vérité : la compétition sportive, la fierté et les inimitiés personnelles ne doivent jamais primer sur la loi. La rivalité doit rester sur le terrain, et les athlètes ne doivent jamais oublier qu'ils sont responsables de leurs actes en toutes circonstances.
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