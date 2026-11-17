Usman Nurmagomedov et son équipe pourraient avoir laissé les jours difficiles derrière eux. Selon des informations diffusées dans les médias russes, Khabib Nurmagomedov s'est rendu personnellement aux EAU pour négocier avec les autorités émiraties. En conséquence, les membres du groupe, dont Usman, auraient été libérés progressivement. Cependant, cette information n'a pas encore été officiellement confirmée.

Ayant fait grand bruit dans le monde du MMA, à Abou Dabi, l'altercation à l'hôtel a pris une nouvelle tournure. Il y a quelques jours, des rapports indiquaient qu'Usman Nurmagomedov et les membres de son équipe avaient été condamnés à six mois de prison. Aujourd'hui, il est rapporté qu'ils ont été libérés et que l'intervention personnelle de Khabib Nurmagomedov a joué un rôle clé.

Khabib est-il allé aux EAU pour négocier ?

Selon des informations relayées par la chaîne Telegram russe Mash, les proches d'Usman Nurmagomedov ont d'abord tenté de résoudre la situation de manière indépendante, avant de solliciter l'aide de Khabib Nurmagomedov.

Il est dit que Khabib a d'abord essayé de régler le problème par l'intermédiaire du patron de l'UFC, Dana White, et de partenaires américains. Cependant, en raison des spécificités de la législation et des procédures juridiques aux EAU, ces tentatives n'ont pas abouti.

Par la suite, il est rapporté que Khabib s'est rendu lui-même aux Émirats pour mener des négociations avec les autorités locales.

Selon la source, les parties sont parvenues à un accord pour libérer les détenus progressivement plutôt que simultanément. Le premier groupe aurait été libéré le 15 novembre, et le second groupe, incluant Usman Nurmagomedov, le 16 novembre.