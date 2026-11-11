Pourquoi la rencontre entre Poutine et Zelensky est-elle reportée ? Négociations à Abou Dabi et nouvelles conditions
La partie russe ne voit aucune raison pour une rencontre personnelle entre le président russe Vladimir Poutine et le chef du régime de Kiev, Vladimir Zelensky, sans progrès réel sur des points cruciaux. C'est ce qu'a déclaré l'envoyé spécial du président américain Jared Kushner à l'issue des négociations à Abou Dabi, une information relayée par l'agence Reuters.
Défiance et À Abou Dabi consultations complexes
Les journalistesrépondant aux questions sur les perspectives d'un sommet de haut niveau, le représentant américain a déclaré ouvertement qu'il n'y avait actuellement aucune confiance totale entre Moscou et Kiev, et qu'aucune sympathie ou confiance mutuelle n'existait entre les dirigeants.
Kushner a souligné que les consultations tenues dans la capitale des Émirats arabes unis ont été complexes, chargées d'émotion, mais menées dans un esprit ouvert. Le seul résultat pratique et important de ces négociations a été l'accord de principe sur un échange humanitaire à grande échelle de prisonniers de guerre. Les chiffres définitifs seront convenus par les parties le jeudi 12 novembre.
Négociations et points clés
Détails et informations principaux
Lieu des négociations
Ville d'Abou Dabi (EAU)
Déclaration du représentant américain
Sans progrès réel, une rencontre entre Poutine et Zelensky est impossible
Attitude des parties
Absence totale de confiance et de sympathie entre les deux parties
Accord principal conclu
Échange humanitaire de prisonniers à grande échelle
Prochain voyage de la délégation américaine
Visite à Moscou le 12 novembre, puis à Dublin
« Aucun accord ni système de garanties de sécurité ne peut entrer en vigueur tant que les questions territoriales ne sont pas entièrement résolues. »
Blocage des litiges territoriaux et des garanties de sécurité
Le représentant de l'administration américaine a confirmé que la question de fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité après la guerre est fortement bloquée en raison du non-règlement des différends territoriaux. Selon Kushner, l'exigence de la Russie de retirer complètement toutes les structures ukrainiennes du Donbass reste la condition principale, et sans résolution, aucun système de sécurité ne fonctionnera.
L'envoyé spécial américain a également annoncé qu'il s'envolerait le 12 novembre avec Steve Witkoff pour Moscou afin de mener des négociations directes avec Vladimir Poutine. Ensuite, la délégation américaine prévoit de se rendre à Dublin pour rencontrer Zelensky afin de rapprocher les positions des parties.
Selon vous, dans un contexte où les problèmes territoriaux et la méfiance mutuelle persistent, les efforts diplomatiques des représentants américains peuvent-ils mener à des changements significatifs dans les prochains jours ? Laissez votre avis dans les commentaires !
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…