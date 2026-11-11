La partie russe ne voit aucune raison pour une rencontre personnelle entre le président russe Vladimir Poutine et le chef du régime de Kiev, Vladimir Zelensky, sans progrès réel sur des points cruciaux. C'est ce qu'a déclaré l'envoyé spécial du président américain Jared Kushner à l'issue des négociations à Abou Dabi, une information relayée par l'agence Reuters.

Défiance et À Abou Dabi consultations complexes

Les journalistesrépondant aux questions sur les perspectives d'un sommet de haut niveau, le représentant américain a déclaré ouvertement qu'il n'y avait actuellement aucune confiance totale entre Moscou et Kiev, et qu'aucune sympathie ou confiance mutuelle n'existait entre les dirigeants.

Kushner a souligné que les consultations tenues dans la capitale des Émirats arabes unis ont été complexes, chargées d'émotion, mais menées dans un esprit ouvert. Le seul résultat pratique et important de ces négociations a été l'accord de principe sur un échange humanitaire à grande échelle de prisonniers de guerre. Les chiffres définitifs seront convenus par les parties le jeudi 12 novembre.