Un jeune Nigérian conquiert les rues de la ville sur un vélo unique de 4 mètres (vidéo)

Sur les réseaux sociaux, la vidéo d'un jeune Nigérian circulant sur un vélo « gratte-ciel » artisanal de plusieurs mètres de haut est devenue virale, accumulant en peu de temps plus de 2,2 millions de likes et des millions de vues .

Les images montrent le jeune homme grimpant sur son vélo à la structure imposante et roulant sur une route très fréquentée, tout en gardant un équilibre parfait.

L'art de monter à 4 mètres de haut

L'aspect qui a suscité le plus de débats dans la vidéo est la manière dont le jeune homme parvient à monter sur cet engin imposant :

Monter en mouvement : Le vélo est d'abord poussé par quelqu'un au sol, et pendant qu'il avance lentement, l'inventeur grimpe un à un sur des échelons en fer fixés au cadre ;

Système de chaîne et pédalier : Une fois en haut, il s'installe sur la selle et commence à pédaler calmement, la force étant transmise aux roues par une longue chaîne de transmission spéciale ;

Une vue plongeante sur les voitures : La hauteur du vélo dépasse de deux ou trois fois celle des voitures et des minibus, permettant au cycliste d'observer la circulation d'en haut.

Réactions amusées et inquiètes des utilisateurs

Cette scène insolite a suscité des centaines de questions humoristiques et pragmatiques parmi les internautes :

« Il lui faut un parachute » : Certains observateurs ont plaisanté en disant qu'à une telle hauteur, il ne faut pas seulement un casque, mais aussi un parachute ;

Le problème de l'arrêt et du freinage : La principale inquiétude concerne ce qui se passerait en cas d'arrêt d'urgence : « S'il y a un obstacle imprévu ou si le feu passe au rouge, comment s'arrête-t-il et comment descend-il ? » a été le sujet le plus discuté ;

Équilibre et talent : Malgré l'aspect dangereux, la capacité du jeune homme à maintenir son équilibre avec une précision étonnante et le fait qu'il porte un casque ont suscité l'admiration des spectateurs.

Cette vidéo continue de fasciner le public mondial en tant que démonstration d'ingénierie fantaisiste et de maîtrise de l'équilibre digne d'un artiste de cirque.