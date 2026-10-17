Comment est construit le parfait « château suspendu » du tisserin ? (vidéo)

Chaque merveille de la nature ne cesse d'émerveiller l'homme. Sur les réseaux sociaux, une vidéo montrant un tisserin (Baya weaver) suspendu à une fine branche d'arbre, en train de tisser son nid comme une œuvre d'art parfaite à partir d'herbes tendres et de fibres végétales, attire l'attention de milliers de personnes et suscite de nombreux débats.

La solution d'ingénierie créée par cette petite créature sans aucun outil, uniquement à l'aide de son bec et de ses pattes, impressionnerait n'importe quel tisserand ou constructeur expérimenté.

De la fixation à la branche jusqu'au refuge final : le processus de tissage

La vidéo montre clairement avec quelle habileté l'oiseau construit son nid étape par étape :

Fondations et technique de nouage : L'oiseau choisit d'abord une branche, puis y enroule plusieurs couches de longues fibres d'herbes vertes flexibles, qu'il maintient fermement avec ses pattes. Pour éviter que les fibres ne se détachent, il fait de véritables nœuds avec son bec ;

Forme en carafe (en forme de poire) : Le nid, tissé progressivement vers le bas, prend la forme d'une carafe ou d'un berceau. Les fibres sont tissées si serrées et solidement qu'il peut facilement résister au vent, aux fortes pluies et aux tempêtes ;

Couloir d'entrée sécurisé : Un passage d'entrée spécial est laissé dans la partie inférieure du nid. Cette structure constitue une protection parfaite contre les serpents, les oiseaux de proie et d'autres dangers ;

Test final et sérénité : Une fois le nid terminé, l'oiseau y entre, regarde dehors, profite du fruit de son travail et transforme l'endroit en un foyer chaud pour pondre ses œufs et élever ses oisillons.

Reconnaissance des fans : « Le meilleur ingénieur »

Les internautes qui ont regardé cette vidéo n'ont pas pu cacher leur admiration face à un tel talent inné et à l'instinct de cette créature :

Dans des milliers de commentaires sur les réseaux sociaux, les gens louent la puissance du Créateur (« Subhanallah ») et décrivent ce petit oiseau comme l'architecte et l'ingénieur le plus talentueux de la nature ;

De nombreux commentateurs ont souligné que même l'homme, avec des outils spéciaux, ne pourrait pas facilement créer un tissage aussi délicat et solide, alors que l'oiseau crée une harmonie naturelle sans aucun plan.

De tels moments de nature nous rappellent une fois de plus que chaque créature du monde vivant a été créée avec une mission unique, des capacités étonnantes et une beauté propre.