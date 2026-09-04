Le plus haut gratte-ciel de la région : une tour de 340 mètres en construction à Douchanbé

Dans la capitale tadjike, Douchanbé, Asie centrale un projet urbain colossal et sans précédent, destiné à transformer le paysage architectural de la région, a été lancé. Le 3 septembre, le président du Tadjikistan, Emomali Rahmon, et le maire de Douchanbé, Rustam Emomali, ont officiellement posé la première pierre d'un complexe architectural multifonctionnel majestueux dans le district de Shohmansur. Le symbole principal de ce mégaprojet est la « Tour de Douchanbé », un édifice de 77 étages et 340 mètres de haut, qui devrait devenir la structure la plus haute de toute la région.

Un record de 340 mètres et 5 gratte-ciel : que contient le complexe ?

Le projet en Asie centraleest appelé à devenir l'un des plus grands centres architecturaux et de divertissement modernes :

« Tour de Douchanbé » — un nouveau sommet : La tour principale de 77 étages et 340 mètres de haut s'élèvera non seulement comme le bâtiment le plus haut du Tadjikistan, mais aussi de toute l'Asie centrale;

52 objets majeurs : Le complexe architectural complexe comprend un total de 52 structures aux fonctions variées, dont 5 gratte-ciel et le plus grand centre commercial et de divertissement de la région ;

Écosystème multidisciplinaire : Le site comprendra un hôtel international haut de gamme, des bureaux d'affaires, des cafés et restaurants, une salle de concert moderne de 1 000 places, des cinémas, des aires de jeux pour enfants, des complexes sportifs, ainsi qu'un lac artificiel et des jardins verdoyants pour la promenade.

Une « ville dans la ville » de 29 hectares : plus de 6 000 appartements et 4 300 nouveaux emplois

L'ampleur de la construction devrait donner un élan puissant à l'infrastructure et à l'économie de la région :

Vaste espace de vie : La superficie totale du complexe est de 29 hectares, comprenant 270 000 mètres carrés de logements modernes et un pôle d'affaires ;

Logements et institutions sociales : Le projet prévoit la construction de 42 immeubles de grande hauteur avec 6 160 appartements, une école moderne pour 1 200 élèves et une maternelle de 500 places ;

Nouveaux emplois : Une fois ce complexe commercial, d'affaires et de services pleinement opérationnel, plus de 4 300 nouveaux emplois seront créés.

Des entreprises ouzbèkes impliquées : un consortium international de 5 ans

Le mégaprojet est mis en œuvre grâce à une large coopération d'entreprises étrangères d'ingénierie et de construction :

Entrepreneur général et délai : Les travaux de construction seront menés par la société « Tas International Group » sur une période de 5 ans, par étapes. Plus de 2 000 spécialistes et ouvriers locaux seront impliqués dans le processus de construction ;

Expérience internationale et participation de l'Ouzbékistan : Selon les informations fournies par « Cool Design Studio », qui a développé le concept du projet, des entreprises spécialisées d'Ouzbékistan, de Russie et des Émirats arabes unis participeront directement à la construction aux côtés des entreprises tadjikes.

Dans la course croissante entre les villes d'Asie centrale pour créer des centres architecturaux et financiers modernes, la « Tour de Douchanbé » prétend devenir la nouvelle carte de visite de la région.

Selon vous, la multiplication de tels gratte-ciel de plus de 300 mètres et de mégaprojets dans les capitales d'Asie centrale accélérera-t-elle l'afflux d'investissements étrangers dans la région ? Que pensez-vous de la participation des entreprises ouzbèkes à de tels mégaprojets dans le pays voisin ? Laissez vos réflexions dans les commentaires !