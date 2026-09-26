La construction d'un gratte-ciel inhabituel de 555 mètres approuvée en Russie

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La construction d'un gratte-ciel inhabituel de 555 mètres approuvée en Russie

À Saint-Pétersbourg, en Russie, la construction du gratte-ciel « Lakhta Center – 3 », d'une hauteur de 555 mètres, est prévue. Le 22 septembre, l'expertise d'État russe a rendu un avis favorable sur les documents du projet. Les informations correspondantes ont été inscrites au registre d'État unifié des expertises. C'est ce qu'a Novosti nedvijimosti Moskvi i Rossii rapporté.

Le gratte-ciel devrait être construit dans le quartier de Lakhta, dans le district de Primorsky à Saint-Pétersbourg, à l'ouest de l'actuel « Lakhta Center ». Le promoteur du projet est la société « Sinergiya » et le maître d'ouvrage technique est « Renkons ».

Selon le projet, le bâtiment comprendra 116 étages hors sol et trois étages souterrains. Son architecture se compose de deux structures en spirale entrelacées qui se rétrécissent vers le haut autour d'atriums centraux. Elles se rejoignent au sommet pour former un volume unique.

Des « jardins d'hiver » sont prévus aux 43e, 70e et 88e étages du bâtiment. Ces espaces comprendront des zones de détente paysagères, des salles de réunion et des cafétérias.

Aux premier et 100e étages, des espaces sont prévus pour des boutiques de produits non alimentaires, une supérette, une pharmacie, ainsi que des points de vente de cadeaux et de livres. Aux 100e et 103e étages, un espace d'exposition et des plateformes d'observation seront aménagés.

Selon les informations, le début de la construction du gratte-ciel est prévu d'ici fin 2026, pour une finalisation en 2033. Cependant, les travaux de décoration intérieure pourraient durer encore quelques années. Les documents indiquent que l'emménagement dans le nouveau cluster d'affaires est prévu après 2042.

Lakhta Center – 3SinergiyaRenkonsLakhtaRussie
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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