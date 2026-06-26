Un petit avion s'est écrasé contre l'un des plus hauts gratte-ciel de Pékin. Des débris du bâtiment ont été projetés dans les rues à la suite de l'accident, selon les médias étrangers.

L'incident s'est produit vendredi vers 18h00, heure locale. Un avion léger chinois monomoteur et biplace B-12PP de modèle léger s'est écrasé contre la tour la plus haute de Pékin, comptant 109 étages, CITIC Tower (China Zun) le bâtiment.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent plusieurs vitres brisées du bâtiment, la queue de l'avion au sol et des débris éparpillés. De plus, toutes les personnes ont été évacuées d'urgence en raison d'une épaisse fumée s'élevant du bâtiment.

Selon les premières informations, l'avion avait décollé environ 30 minutes avant l'accident de l'aéroport de Shifosiet devait y retourner. Cependant, pour des raisons inconnues, il a dévié de sa trajectoire. Le système de surveillance des vols a perdu le signal de l'avion près de la cinquième route circulaire Est de Pékin.

Après l'accident, plusieurs routes menant au gratte-ciel ont été temporairement fermées. Des témoins affirment que la police et les services d'urgence ont rapidement pris le contrôle de la zone. Il est également rapporté que les forces de l'ordre ont limité la prise de photos et de vidéos sur place, et que certaines vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont été rapidement supprimées.

Une enquête officielle est actuellement en cours pour déterminer la cause de la déviation de l'avion et les facteurs ayant conduit à l'accident.