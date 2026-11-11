Un mannequin ouzbek révèle une affaire terrifiante liée à Epstein

Roza (nom modifié), arrivée d'Ouzbékistan aux États-Unis pour entamer une carrière de mannequin, a raconté des événements traumatisants liés au célèbre délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Elle affirme que son agence de mannequins l'a envoyée à deux reprises dans la résidence d'Epstein en Floride pour des séances photo. Roza accuse la direction de l'agence de ne pas avoir assuré sa sécurité. C'est ce qu'a rapporté la BBC.

Envoyée chez Epstein à l'âge de 18 ans

Roza raconte qu'un mois après son arrivée aux États-Unis en 2009, elle a été envoyée deux fois par la branche américaine de l'agence MC2 Model Management à la résidence de Jeffrey Epstein à Palm Beach pour des séances photo.

À cette époque, Epstein purgeait une peine pour des crimes sexuels sur mineure. Malgré cela, il était autorisé à travailler hors de la prison pendant la journée.

Roza indique que Jeff Fuller, alors président de l'agence aux États-Unis, était au courant de l'endroit où elle se rendait. Après les séances photo, Epstein a proposé à la jeune femme de travailler comme assistante. Par la suite, il a commis des agressions sexuelles répétées sur le mannequin.

« Le rôle de mon agence était de me protéger, mais ils n'ont pas réussi. Au contraire, ils m'ont mise en danger. Ils doivent en être tenus responsables », déclare Roza.

Les actions du directeur de l'agence soulèvent également des doutes

Lors de leur enquête, les journalistes de la BBC ont trouvé un document financier montrant que Jeff Fuller avait réservé le billet de retour de Roza depuis Palm Beach. Cependant, Fuller avait précédemment déclaré ne pas être au courant des visites du mannequin chez Epstein. Il n'a pas répondu aux questions ultérieures des journalistes de la BBC.

Les documents publiés par le ministère de la Justice des États-Unis concernant Epstein notent qu'au moins 10 mannequins de l'agence MC2 l'ont rencontré ou ont eu des contacts avec lui.

Selon les documents, Epstein a versé 1 million de dollars à cette agence de mannequins en 2005. Mais deux ans plus tard, les propriétaires de l'agence ont déclaré qu'il n'avait aucun lien avec l'entreprise.

L'enquête de la BBC a révélé que l'ancien agent Ramzi Elkolli et la directrice Faith Kates avaient également des liens étroits avec Epstein.

Un autre mannequin raconte son expérience

Au cours de l'enquête, un autre mannequin nommé Simona (nom modifié) a également révélé ce qu'elle a vécu. Elle affirme qu'Epstein a commis plus de 200 agressions sexuelles à son encontre.

Simona a rencontré Epstein à l'âge de 20 ans. Plus tard, elle a quitté le mannequinat pour devenir son assistante. Pendant près de deux ans, Epstein a contrôlé sa vie financière et personnelle.

Selon elle, Epstein l'a également présentée à Faith Kates, directrice de Next Management, l'une des plus grandes agences de mannequins au monde. Lors de la rencontre, Kates lui a suggéré de subir une opération de chirurgie esthétique et a envoyé les informations du chirurgien à Epstein.

Cependant, les avocats de Kates ont déclaré que leur cliente avait été trompée par Epstein et qu'elle n'était pas au courant de ses activités criminelles. Kates a également nié avoir suggéré une chirurgie esthétique aux mannequins.

Les complices d'Epstein pourraient également être tenus responsables

À la suite de ces événements, le sénateur de l'État de New York, Zellnor Myrie, a proposé un projet de loi visant à élargir la possibilité de poursuivre les personnes pouvant être liées aux crimes d'Epstein.

Selon ce projet, la possibilité de poursuivre les personnes qui étaient au courant des activités criminelles d'Epstein, ou qui auraient dû l'être, est à l'étude.

Roza, en révélant son histoire, a appelé les autres victimes à ne pas garder le silence. Elle souligne que, malgré les années écoulées, justice n'a toujours pas été rendue pour elle.