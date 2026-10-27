Un détenu condamné à perpétuité pour le meurtre d'un collègue s'est évadé de prison

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Un détenu condamné à perpétuité pour le meurtre d'un collègue s'est évadé de prison

Dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, Jacob Morley, 28 ans, condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre d'un collègue, s'est évadé de prison. La police est actuellement à sa recherche, selon l'Associated Press.

Selon le Département correctionnel du Tennessee, la disparition du détenu a été constatée le 26 octobre vers 23h30. Il purgeait sa peine au Northwest Correctional Complex de Tiptonville.

Les images de vidéosurveillance montrent Morley quittant la zone vêtu de son uniforme de prisonnier. Cependant, la manière dont il a réussi à sortir de la zone sécurisée reste inconnue. Une récompense allant jusqu'à 2 500 dollars est offerte pour toute information permettant de le retrouver.

Morley a été condamné à la prison à vie en 2022 pour le meurtre de son collègue Cody Birchfield. Après plusieurs semaines de disparition, le corps de Birchfield a été retrouvé dans une boîte sous la maison de Morley dans le comté de Carter.

Outre le meurtre, il a été reconnu coupable d'introduction par effraction, de falsification de preuves et de dommages matériels. En 2022, Morley avait été arrêté en Caroline du Nord après avoir fui la police.

La publication note que cette prison a déjà connu des cas de violence envers les détenus et le personnel. Une enquête menée en 2023 a révélé une pénurie de gardiens dans les prisons du Tennessee. Au cours de cet exercice financier, 61 % des postes de gardiens dans cet établissement étaient vacants.

Jacob MorleyTennesseeNorthwest Correctional ComplexCody BirchfieldÉvasion
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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