Une nouvelle société américaine enregistrée au Kazakhstan pour l'extraction de métaux rares

·6·Monde
Une nouvelle société américaine enregistrée au Kazakhstan pour l'extraction de métaux rares

Alors que l'intérêt mondial pour les réserves de matières premières stratégiques d'Asie centrale s'intensifie, les entreprises américaines étendent activement leur présence dans le secteur minier et géologique du Kazakhstan. Selon les informations diffusées par l'agence de presse « Fergana », au Kazakhstan une nouvelle grande entreprise privée américaine spécialisée dans la prospection et le traitement des terres rares et des minéraux critiques a été officiellement enregistrée.

Cette étape constitue une nouvelle avancée pratique visant à approfondir la coopération entre Washington et Astana en matière de matières premières stratégiques.

Enregistrement à l'AIFC : l'actionnaire unique est basé à New York

Les détails de cet accord formalisé sur la plateforme financière internationale sont les suivants :

  • Centre et date d'enregistrement : La nouvelle entreprise privée a été officiellement créée le 16 octobre au Centre financier international d'Astana (AIFC) ;

  • Nom de la société : L'entreprise Kendala Critical Minerals Ltd. opérera sous ce nom ;

  • Fondateur principal : L'actionnaire unique de la nouvelle société est la société américaine dont le siège est à New York, KazAmerican Critical Minerals, Inc. qui en est devenue la société mère ;

  • Capital social initial : Conformément aux documents, le capital social initial de la société est symboliquement fixé à 1 000 dollars américains.

Quels domaines sont couverts ?

Les objectifs et les types d'activités indiqués dans les documents de l'AIFC sont vastes :

  • Prospection géologique et extraction : Prospection géologique et extraction de ressources rares et critiques sur le territoire du Kazakhstan ;

  • Traitement en profondeur : Transformation industrielle poussée des métaux stratégiques et des terres rares, au-delà de la simple forme de matière première ;

  • Commerce de gros et exportation : Mise en place du commerce de gros et de l'exportation vers les marchés internationaux des minéraux critiques transformés.

Pourquoi les terres rares sont-elles si précieuses ?

Dans la course technologique mondiale actuelle, les terres rares sont considérées comme des matières premières stratégiques absolues :

  • Chaîne de haute technologie : Sans lithium, titane, uranium, cobalt et autres métaux rares, la production de micropuces, de batteries pour véhicules électriques, de smartphones et de produits de l'industrie de défense est impossible ;

  • Réduire la dépendance envers la Chine : Les États-Unis et les pays occidentaux cherchent à renforcer leurs liens directs avec les réserves d'Asie centrale, notamment du Kazakhstan, afin de réduire le monopole chinois dans ce secteur.

Kendala Critical Minerals Ltd.KazAmerican Critical MineralsInc.Minéraux critiques du KazakhstanEntreprises américaines au KazakhstanGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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