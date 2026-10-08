De nouvelles accusations criminelles, plus graves, devraient être portées contre le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores, arrêtés par les États-Unis lors d'une opération militaire spéciale. Selon le prestigieux CNN qui cite ses sources, le bureau du procureur fédéral de New York accuse l'ancien dirigeant et son épouse de détention illégale et de torture de citoyens américains dans les prisons vénézuéliennes.

Les interlocuteurs de la chaîne ont souligné que le nouveau paquet d'accusations pourrait être officiellement annoncé le 8 octobre.

Nouvelle orientation de l'enquête : Américainstorturés

Les nouvelles informations dans le cadre de l'affaire se concentrent sur la question des étrangers emprisonnés sous le régime de Maduro :

Détentions illégales : Selon les données de l'enquête, les nouvelles accusations sont liées à l'arrestation et à la détention injustifiées de plus de 10 citoyens américains durant les années de règne de Maduro ;

Traitements cruels : Le bureau du procureur américain a rassemblé des preuves concernant l'application de tortures psychologiques et physiques à l'encontre de ces prisonniers ;

Cercle des complices : Les enquêteurs envisagent également d'inculper plusieurs autres responsables vénézuéliens et membres des forces de sécurité ayant directement participé aux actes de torture.

Opération spéciale et accusation de trafic de drogue

L'arrestation de Nicolás Maduro a été considérée comme un événement sans précédent dans le droit international :

Opération début 2026 : Les forces américaines ont mené une opération militaire d'urgence sur le territoire vénézuélien, extrayant Maduro et son épouse du pays ;

Raison initiale : La raison principale de cette opération était le fait que Maduro faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les États-Unis et était accusé d'avoir dirigé un trafic de drogue à grande échelle.

Procès et peine : Risque de prison à vie

Calendrier et conséquences potentielles de ce procès retentissant qui attire l'attention de la communauté internationale :

Date du procès fixée : Le procès principal contre Nicolás Maduro et Cilia Flores 1er juin 2027 débutera ;

Probabilité de prison à vie : Si le jury reconnaît Maduro et son épouse coupables de complot en vue d'importer illégalement de la cocaïne aux États-Unis, ils risquent tous deux la réclusion à perpétuité .

L'ajout de nouveaux chefs d'accusation devant le tribunal de New York fait du procès des anciens dirigeants de Caracas l'un des processus judiciaires géopolitiques les plus complexes et retentissants du XXIe siècle.