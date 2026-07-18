Découverte d'une quantité d'argent bien plus élevée que prévu au cœur du Soleil

Un groupe d'astrophysiciens européens et indiens a fait une découverte inattendue en étudiant la structure interne du Soleil. Les résultats de nouvelles recherches ont révélé que la teneur en argent de notre étoile est environ 55 % plus élevée que les estimations précédentes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette conclusion scientifique a été formulée à l'aide d'un nouveau modèle tridimensionnel (3D) reflétant la structure interne du Soleil. Selon la publication ixbt.com, cette nouvelle devrait mettre fin à l'une des énigmes de longue date du monde de l'astronomie. Le fait est que les scientifiques n'ont pas pu expliquer pendant longtemps les différences entre le Soleil et les anciennes météorites.

La solution à la contradiction scientifique

Il y a environ 4,6 milliards d'années, le Soleil et les planètes du système solaire, y compris les météorites les plus anciennes, se sont formés à partir d'un seul nuage de gaz et de poussière. Théoriquement, leur composition chimique aurait dû être identique. Cependant, les mesures précédentes montraient que la concentration d'argent dans le Soleil était nettement inférieure à celle des météorites primitives, les chondrites.

Le modèle nouvellement développé prend en compte des processus complexes tels que le mouvement des matériaux entre les couches solaires et l'interaction des atomes avec le rayonnement. Cela a permis aux chercheurs d'analyser le spectre de la lumière solaire avec une plus grande précision. En conséquence, il a été prouvé que la quantité d'argent au cœur du Soleil est pratiquement identique aux indicateurs des météorites.

Une nouvelle étape dans l'étude des mystères de l'Univers

Les scientifiques soulignent que cette découverte est importante non seulement pour comprendre notre étoile, mais aussi pour comprendre le processus de formation des éléments lourds dans tout l'Univers. La manière dont les métaux comme l'argent s'accumulent dans l'Univers et influencent l'évolution des étoiles sera désormais étudiée sur la base de nouvelles approches.

Les chercheurs prévoient d'appliquer cette méthodologie à l'étude d'autres étoiles à l'avenir. Cela pourrait radicalement changer nos idées sur l'origine des éléments chimiques dans l'Univers et leur répartition dans les galaxies. Ces données serviront également à enrichir les connaissances sur l'histoire de la formation de l'Univers pour les astronomes amateurs et les passionnés de science.