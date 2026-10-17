Un Chinois a vécu huit ans avec une tige métallique dans la gorge

Un homme de 46 ans vivant à Dalian, en Chine, a vécu huit ans avec une tige métallique de 12 centimètres coincée dans la gorge. Après avoir consulté des médecins en raison de douleurs intenses, il a enfin été libéré de ce corps étranger. L'information a été communiquée par l'hôpital central de Dalian.

Le patient, nommé Wang, se plaignait de fortes douleurs à la gorge et de la sensation d'un corps étranger. Lors d'un examen radiologique, les médecins ont découvert un objet métallique de 12 centimètres. L'homme a expliqué qu'il avait accidentellement avalé la tige métallique en mangeant il y a huit ans.

Après l'incident, il a ressenti une sensation d'étouffement et des maux de gorge intermittents, mais sa respiration n'a pas été entravée. Les médecins ont d'abord tenté d'atténuer l'inconfort. Cependant, Wang avait refusé l'opération à l'époque, car elle nécessitait une incision au niveau du cou et présentait des risques chirurgicaux.

Pendant les huit années suivantes, il s'est habitué à une douleur légère et sporadique. Récemment, cependant, ses maux de gorge sont devenus sévères, surtout le matin. N'étant plus soulagé par les analgésiques, il s'est rendu en urgence à l'hôpital.

Les médecins ont retiré la tige métallique sans incision

L'examen n'a révélé aucune lésion grave, hémorragie ou infection autour du corps étranger. Néanmoins, la tige métallique risquait de blesser les tissus de la gorge ainsi que les vaisseaux sanguins et les muqueuses adjacents.

L'équipe médicale dirigée par le Dr Huang Weiping a opté pour une technique chirurgicale mini-invasive par voie orale au lieu d'une incision cervicale. Résultat : la tige en acier inoxydable de 12 centimètres a été extraite intacte.

Après quelques jours de surveillance, la douleur et l'inconfort du patient ont rapidement diminué, et la congestion des muqueuses s'est progressivement résorbée.

Les médecins lancent un avertissement

L'hôpital a rendu public ce cas comme un avertissement pour le public. Les spécialistes soulignent qu'en cas d'ingestion accidentelle d'un objet, il est impératif de consulter immédiatement un médecin.

La présence prolongée d'un tel objet dans l'organisme peut endommager les tissus environnants et entraîner des complications graves. Le cas de Wang montre que négliger un problème apparemment mineur peut mener à des conséquences sérieuses.