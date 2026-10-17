Un Chinois a vécu huit ans avec une tige métallique dans la gorge

·8·Monde
Un Chinois a vécu huit ans avec une tige métallique dans la gorge

Un homme de 46 ans vivant à Dalian, en Chine, a vécu huit ans avec une tige métallique de 12 centimètres coincée dans la gorge. Après avoir consulté des médecins en raison de douleurs intenses, il a enfin été libéré de ce corps étranger. L'information a été communiquée par l'hôpital central de Dalian.

Le patient, nommé Wang, se plaignait de fortes douleurs à la gorge et de la sensation d'un corps étranger. Lors d'un examen radiologique, les médecins ont découvert un objet métallique de 12 centimètres. L'homme a expliqué qu'il avait accidentellement avalé la tige métallique en mangeant il y a huit ans.

Après l'incident, il a ressenti une sensation d'étouffement et des maux de gorge intermittents, mais sa respiration n'a pas été entravée. Les médecins ont d'abord tenté d'atténuer l'inconfort. Cependant, Wang avait refusé l'opération à l'époque, car elle nécessitait une incision au niveau du cou et présentait des risques chirurgicaux.

Pendant les huit années suivantes, il s'est habitué à une douleur légère et sporadique. Récemment, cependant, ses maux de gorge sont devenus sévères, surtout le matin. N'étant plus soulagé par les analgésiques, il s'est rendu en urgence à l'hôpital.

Les médecins ont retiré la tige métallique sans incision

L'examen n'a révélé aucune lésion grave, hémorragie ou infection autour du corps étranger. Néanmoins, la tige métallique risquait de blesser les tissus de la gorge ainsi que les vaisseaux sanguins et les muqueuses adjacents.

L'équipe médicale dirigée par le Dr Huang Weiping a opté pour une technique chirurgicale mini-invasive par voie orale au lieu d'une incision cervicale. Résultat : la tige en acier inoxydable de 12 centimètres a été extraite intacte.

Après quelques jours de surveillance, la douleur et l'inconfort du patient ont rapidement diminué, et la congestion des muqueuses s'est progressivement résorbée.

Les médecins lancent un avertissement

L'hôpital a rendu public ce cas comme un avertissement pour le public. Les spécialistes soulignent qu'en cas d'ingestion accidentelle d'un objet, il est impératif de consulter immédiatement un médecin.

La présence prolongée d'un tel objet dans l'organisme peut endommager les tissus environnants et entraîner des complications graves. Le cas de Wang montre que négliger un problème apparemment mineur peut mener à des conséquences sérieuses.

DalianWangHuang WeipingTige métalliqueSanté
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La mariée « couverte d'or » également arrêtée dans le cadre de l'enquêteLa mariée « couverte d'or » également arrêtée dans le cadre de l'enquête10 septembre 17:14Une Chinoise dort les yeux ouverts depuis 6 ans après une chirurgie des paupièresUne Chinoise dort les yeux ouverts depuis 6 ans après une chirurgie des paupières5 juin 21:43Une jeune femme de 20 ans attaquée par un chien qu'elle connaissait depuis des annéesUne jeune femme de 20 ans attaquée par un chien qu'elle connaissait depuis des années29 août 15:22Attaque inattendue : une pieuvre s'agrippe au visage d'un pêcheurAttaque inattendue : une pieuvre s'agrippe au visage d'un pêcheur27 septembre 15:04Une blogueuse de cinq ans atteinte d'une maladie rare est décédéeUne blogueuse de cinq ans atteinte d'une maladie rare est décédée2 octobre 09:20Une blogueuse de 107 ans révèle le secret simple de sa longévitéUne blogueuse de 107 ans révèle le secret simple de sa longévité2 octobre 02:29
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse