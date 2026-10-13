Comment un père a retrouvé sa fille disparue après 24 ans de recherches

La fille de quatre ans du Chinois Wang Mingqing a disparu sans laisser de trace en 1994. Malgré 24 années écoulées, le père n'a jamais abandonné l'espoir de la retrouver. Il a parcouru les rues, demandé de l'aide aux passants et a même décidé de devenir chauffeur de taxi. Enfin, son rêve de longue date s'est réalisé : un test ADN a confirmé que sa fille disparue avait été retrouvée.

La fille a disparu près d'un étal de fruits

Le 8 janvier 1994, Wang et sa femme vendaient des fruits à Chengdu, dans la province chinoise du Sichuan. Leur fille de quatre ans, Wang Sifen, jouait à proximité. Les parents l'ont perdue de vue un court instant, mais pendant ce laps de temps, la petite a disparu.

Ils ont passé toute la journée à arpenter les rues, demandant aux gens s'ils avaient vu leur fille. Obligés de rentrer chez eux vers une heure du matin, les parents n'ont pas pu retenir leurs larmes.

Le lendemain, ils ont contacté la police, demandé des informations aux organisations de protection de l'enfance, publié des annonces dans les journaux et vérifié régulièrement les bases de données des personnes disparues. Cependant, aucun résultat n'a été obtenu.

Plus tard, une autre fille est née dans la famille, mais les parents n'ont jamais cessé de chercher leur aînée. N'ayant pas de photo de Sifen, Wang utilisait la photo de sa plus jeune fille pour demander de l'aide aux passants dans la rue. Les deux filles se ressemblaient énormément.

Il a interrogé 17 000 passagers pour retrouver sa fille

En 2015, pour augmenter ses chances de retrouver sa fille, Wang Mingqing a commencé à travailler comme chauffeur de taxi sur la plateforme Didi Chuxing. Il a placé une photo de sa fille et un appel à l'aide sur la lunette arrière de son taxi. Il a également distribué des cartes contenant des informations sur Sifen à chaque passager.

Selon les calculs de Wang, il a interrogé environ 17 000 passagers sur sa fille en deux ans et demi.

En 2017, l'un des passagers a publié son histoire sur les réseaux sociaux. L'affaire est rapidement devenue virale, attirant l'attention des journaux nationaux et des chaînes de télévision. Wang espérait que cette opportunité l'aiderait à retrouver sa fille.

« Mon plus grand rêve est qu'un jour ma fille monte dans ma voiture et m'appelle “Papa !” », avait-il confié aux journalistes.

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il dirait à sa fille s'il la retrouvait, Wang n'a pas pu cacher ses larmes.

« Pardonne-moi, ma fille. Ton père n'a pas pu assumer ses responsabilités de père », a-t-il déclaré.

Le portrait-robot sur Internet a atteint sa fille

L'histoire de Wang a ému des millions de Chinois. Ni Ping, présentatrice de la célèbre chaîne CCTV, a également décidé de l'aider. Elle a vendu l'une de ses précieuses peintures, d'une valeur d'environ 32 000 dollars, pour offrir une récompense à quiconque aiderait à retrouver la fille. Elle a également invité Wang à l'émission « Waiting For Me ».

Grâce à une large couverture médiatique, un expert en portrait-robot de la police a dessiné une esquisse de l'apparence probable de Sifen à l'âge adulte. Cette image, partagée des milliers de fois sur Internet, est parvenue jusqu'à Kang Ying, qui vivait dans la province chinoise de Jilin.

En voyant l'image, la femme a été stupéfaite par leur ressemblance frappante. Début 2018, elle a contacté Wang. Au cours de leur conversation, ils ont découvert des similitudes inhabituelles, comme une petite cicatrice sur le front de Kang Ying et des nausées lorsqu'elle pleure.

Malgré cela, Wang craignait de se faire de faux espoirs. Auparavant, la police avait signalé plusieurs correspondances potentielles, mais les tests ADN s'étaient révélés négatifs à chaque fois.

Les retrouvailles attendues depuis 24 ans

Le 1er avril 2018, jour du poisson d'avril, Wang Mingqing a enfin entendu la nouvelle qu'il attendait depuis 24 ans. Le test ADN a confirmé que Kang Ying était bien sa fille disparue, Wang Sifen. La jeune femme devait se rendre à Chengdu pour retrouver sa véritable famille.

« Je ne peux pas exprimer avec des mots combien d'espoir, de désespoir et de dépression nous avons traversés au cours des 24 dernières années. Maintenant, enfin, nous pouvons nous retrouver », a déclaré Wang au journal « Beijing Youth Daily ».

Cependant, la manière dont Sifen a été séparée de sa famille reste inconnue. Selon les informations, Kang Ying a grandi dans une petite ville située à seulement 20 kilomètres de ses vrais parents. Il n'y a pas encore de détails sur les circonstances de sa disparition.

Les 24 années de recherches de Wang Mingqing témoignent de la force de l'amour paternel et de l'espoir. Après tant d'années de séparation, le père et la fille ont enfin la chance de vivre à nouveau comme une famille.