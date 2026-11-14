Un couple chinois, touché par l'hospitalité des musulmans en Turquie, se convertit à l'Islam

Arrivés plus tard en Turquie, le couple a fait la connaissance d'Aysel et Abdurrahman Akgoç, un couple de retraités, dans un parc du quartier historique de Kaleiçi à Antalya. Au cours de la conversation, la famille turque les a invités chez eux. Les invités ont eu l'occasion d'y découvrir la culture turque et ses plats nationaux.

Moyuan Song et Luosi Xu, un couple vivant à Pékin, la capitale chinoise, ont quitté leur emploi il y a environ deux ans pour faire le tour du monde. Mariés depuis huit ans, leur première destination fut l'Indonésie. Là-bas, touchés par la sincérité et l'hospitalité des musulmans, ils ont commencé à s'intéresser à la religion islamique.

Aysel Akgoç a offert un exemplaire du Saint Coran à la femme chinoise qui s'intéressait à l'Islam. Elle a précisé que ce cadeau n'était pas destiné à les convertir, mais à leur permettre de découvrir le livre sacré. Après avoir quitté la Turquie, les Chinois ont maintenu le contact avec la famille turque et ont continué à étudier l'Islam de manière indépendante.

Ayant finalement décidé de devenir musulmans, le couple a souhaité franchir cette étape à Antalya et est retourné dans la ville. Ils se sont convertis à l'Islam lors d'une cérémonie organisée à la mosquée de l'université d'Akdeniz. Après la cérémonie, les prénoms Muhammad Murat et Layla Betul leur ont été attribués. L'imam de la mosquée a également célébré leur mariage religieux.

Moyuan Song a déclaré que leur intérêt pour l'Islam était dû à la bonté et à la sincérité dont ils ont été témoins chez les musulmans dans divers pays. Il a souligné que personne ne leur avait mis la pression ou ne les avait poussés à prendre cette décision ; au contraire, c'est en observant le comportement des musulmans que leur intérêt pour l'étude de la religion est né.

Selon Abdurrahman Akgoç, Moyuan Song a un jour exprimé le souhait de l'accompagner à la mosquée. En voyant les fidèles prier, l'homme chinois a été profondément ému et a accompli la prière en larmes.

Song a également confié qu'après être devenu musulman, il a ressenti une paix intérieure accrue. Il a souligné que lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés, rester calme et prier leur donne une force spirituelle.

La famille turque continue de garder contact avec le couple chinois. Les Akgoç ont déclaré qu'ils les considéraient comme leurs propres enfants et prévoient de se rendre en Chine en mai prochain pour rendre visite à Muhammad Murat et Layla Betul.