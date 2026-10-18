Un passager s'agenouille pour prier à l'aéroport de Moscou après la fermeture du ciel et l'annulation des vols

Une vidéo poignante montrant la situation tendue dans les aéroports de Moscou, suite à une menace sécuritaire et à l'arrêt massif des vols, devient virale sur les réseaux sociaux.

À l'aéroport international de Cheremetievo, un passager, épuisé par des heures d'attente sans information sur son vol, s'est agenouillé devant le tableau d'affichage pour implorer de l'aide.

Passager agenouillé : moments d'émotion à Cheremetievo

Les images montrent un homme se tenant devant l'écran géant des horaires, s'agenouillant et levant les mains au ciel pour supplier que son vol puisse enfin décoller :

Une longue incertitude : Les annulations nocturnes et le report indéfini des vols ont mis les nerfs des passagers à rude épreuve ;

Le dernier recours — la prière : N'obtenant aucune information claire, le passager a senti que seul un miracle pouvait permettre le décollage et a commencé à prier ouvertement devant tout le hall ;

La réaction des témoins : Les autres passagers présents dans le hall ont observé la scène avec surprise et compassion.

Que s'est-il passé dans les aéroports de Moscou ?

Cet incident s'est produit dans le contexte des restrictions massives imposées dans l'espace aérien de la capitale durant la nuit :

Fermeture totale du ciel : Dans la nuit du 16 au 17 octobre, en raison d'une menace d'attaque de drones, des restrictions strictes ont été imposées dans tous les aéroports de la ville (Cheremetievo, Vnoukovo, Domodedovo) ;

Plus de 370 vols retardés : En raison de ces restrictions, plus de 370 vols nationaux et internationaux ont été suspendus, annulés ou déroutés vers des aéroports de réserve ;

Encombrement dans les terminaux : Des milliers de personnes sont restées bloquées dans les avions et les salles d'attente, attendant impatiemment la reprise des vols.

Bien que les restrictions aient été progressivement levées au matin, l'image de ce passager agenouillé à Cheremetievo est devenue le symbole du lourd impact psychologique de cet effondrement du trafic aérien.