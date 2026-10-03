Les corps d'une femme et d'un nouveau-né découverts dans les toilettes de l'aéroport de Moscou

Un incident grave a été enregistré à l'aéroport de Cheremetievo à Moscou. Le 2 octobre, les corps d'une femme et d'un nouveau-né ont été retrouvés dans l'une des toilettes de la zone d'arrivée de l'aéroport. Une enquête criminelle a été ouverte.

C'est ce qu'a rapporté « Meduza », en se référant aux informations du Département d'enquête de la région de Moscou.

Selon les forces de l'ordre, les premières hypothèses suggèrent que la femme de 30 ans a accouché dans les toilettes de l'aéroport. La version préliminaire de l'enquête indique que les actions de la femme seraient à l'origine du décès du bébé.

D'après les informations diffusées par les chaînes Telegram « Mash », « Baza » et « 112 », proches des forces de l'ordre, la femme arrivait de Turquie à Moscou. Ses contractions ont commencé à l'aéroport et elle s'est enfermée dans l'une des cabines des toilettes.

Il est rapporté que des personnes ayant entendu les cris de la femme et vu des traces de sang dans les toilettes ont tenté de lui venir en aide. Cependant, elle a refusé l'assistance proposée.

Par la suite, des médecins ont été appelés pour lui porter secours, mais elle est décédée des suites d'une hémorragie importante.

Selon les informations publiées par « Mash », la défunte était d'origine ukrainienne et était enregistrée dans la République populaire de Louhansk (RPL), autoproclamée.

La publication écrit que la femme voyageait depuis la Turquie avec son mari et sa fille de 11 ans. Le mari a déclaré qu'il ignorait que sa femme était enceinte.

Une enquête est actuellement en cours sur cette affaire. Tous les détails de l'événement, les circonstances ayant conduit au décès de la femme et du bébé, ainsi que les causes exactes, sont en cours d'examen.