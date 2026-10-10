Une situation d'urgence liée à la sécurité est survenue dans le ciel de Moscou, la capitale russe. Après avoir participé à un forum international au Turkménistan, le président russe Vladimir Poutinea vu son avion spécial incapable d'atterrir à Moscou à l'heure prévue en raison de la menace de drones.

L'avion présidentiel, appartenant à l'escadron de vol spécial « Rossiya », a été contraint de tourner dans une zone d'attente au-dessus de la région de Moscou pendant près de 3 heures en raison de restrictions strictes dans les aéroports de la capitale.

3 heures de retard sur le planning : des moments dramatiques dans le ciel

Selon les données de suivi des vols mondiaux Flightradar24, des changements importants ont été enregistrés dans le programme de vol :

Interruption inattendue : Le vol spécial « RSD229 » (un Il-96-300PU) en provenance de Turkmenabat devait atterrir à l'aéroport international de « Vnukovo » à 17h08 selon le planning ;

Cercles dans le ciel : En raison des menaces de sécurité au-dessus de Moscou, l'heure d'atterrissage a été repoussée à 18h03, puis à 20h03. L'avion est resté en l'air plus de cinq heures au total, passant la majeure partie de son temps à décrire des cercles au-dessus de la région de Moscou (notamment près de Shatura et Kolomna) ;

Un second appareil également en attente : Un autre vol gouvernemental spécial, le « RSD708 » effectué par un Tu-204 faisant partie de l'escorte présidentielle, est également resté longtemps dans cette zone d'attente sécurisée.

Plan « Kovyor » et restrictions massives dans les aéroports de Moscou

La menace de drones détectée dans l'espace aérien de la capitale a affecté l'ensemble du système de l'aviation civile :

Vols retardés : Des restrictions temporaires (plan « Kovyor ») ont été introduites dans les aéroports de Vnukovo, Domodedovo et Joukovski pour assurer la sécurité des vols ;

Avions déroutés : Des dizaines d'avions de ligne internationaux et nationaux ont été renvoyés vers des aérodromes de réserve (Nijni Novgorod, Saint-Pétersbourg, etc.) ou retenus dans les halls de départ.

Le vol le plus suivi au monde

La situation inhabituelle impliquant l'avion présidentiel a immédiatement attiré l'attention des médias mondiaux et des internautes :

Top 3 sur Flightradar24 : Plus de 5 000 utilisateurs ont suivi en temps réel la trajectoire de l'avion de Poutine et de son appareil d'accompagnement ;

Tendance mondiale : Ce vol est rapidement devenu l'un des trois vols les plus suivis au monde.

Après des actions coordonnées des forces de sécurité et des services de contrôle du trafic aérien, les appareils spéciaux ont atterri en toute sécurité à l'aéroport de la capitale après 20h00.