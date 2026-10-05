Un nouveau-né et le corps d'une femme retrouvés dans les toilettes d'un aéroport de Moscou

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Un nouveau-né et le corps d'une femme retrouvés dans les toilettes d'un aéroport de Moscou

Le corps d'un nouveau-né et celui d'une femme de 30 ans ont été retrouvés dans les toilettes de la zone d'arrivée de l'aéroport Cheremetievo à Moscou. L'incident a eu lieu le 2 octobre, selon les informations rapportées par Moskva 24.

Selon les premières informations, la femme a accouché dans les toilettes de l'aéroport. Les forces de l'ordre et les médias ont évoqué la possibilité que le bébé ait été étranglé. Cependant, la cause exacte du décès de l'enfant est en cours d'examen par les enquêteurs et les experts.

Il a été rapporté que la femme a été transportée à l'hôpital après l'accouchement en raison d'une hémorragie sévère. Malgré les efforts des médecins pour la sauver, elle est décédée. Certaines sources indiquent qu'une perte de sang importante serait à l'origine de son décès.

Le Comité d'enquête de Russie a ouvert une procédure pénale concernant cet incident. Les enquêteurs ont examiné les lieux, interrogé des témoins et ordonné des expertises médico-légales. Les causes exactes des décès et les détails de l'affaire sont en cours d'investigation.

Aéroport CheremetievoComité d'enquête de RussieMoscouFaits diversRussie
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