Combien coûte un séjour sur la Lune ? Le prix dépasse les 10 millions de dollars

En Californie,une startup a commencé à accepter des acomptes allant jusqu'à 1 million de dollars de la part de touristes souhaitant être les premiers à séjourner dans un hôtel dont la construction est prévue sur la Lune. Si le projet aboutit, les humains pourraient, pour la première fois de l'histoire, avoir l'opportunité de se détendre dans un hôtel à la surface lunaire.

Fondée par Skyler Chan, âgé de 21 ans, GRU Space prévoit d'ouvrir le premier hôtel lunaire au monde d'ici 2032. L'entreprise accepte déjà des acomptes pour des réservations de la part de clients passionnés par l'espace et prêts à investir des sommes importantes.

Le prix final des chambres de l'hôtel n'est pas encore défini. Cependant, selon Chan, le coût de chaque chambre pourrait dépasser les 10 millions de dollars. Parallèlement, les clients ne sont pas tenus de payer cette somme en une seule fois. En fonction des services choisis et des conditions, l'entreprise accepte des acomptes allant de 250 000 à 1 million de dollars.

D'autres entreprises ont déjà envisagé de construire un hôtel sur la Lune. Toutefois, la particularité du projet de GRU Space réside dans sa méthode de construction. Au lieu de transporter des matériaux de construction et des machines lourdes depuis la Terre, l'entreprise prévoit d'utiliser des systèmes robotisés. Ces robots devraient fabriquer des blocs solides à partir du régolithe lunaire et les assembler pour ériger des structures résistantes aux conditions extrêmes de la Lune.

Les travaux de construction sont prévus pour commencer en 2029. Cependant, ce processus dépend de l'obtention des autorisations des autorités compétentes.

« Nous vivons une période historique importante où les humains pourraient avoir la possibilité de vivre au-delà de la Terre au cours de notre vie. Si nous atteignons notre objectif, des milliards d'êtres humains pourraient naître sur la Lune et sur Mars et ressentir la beauté de la vie là-bas », a déclaré le fondateur de GRU Space dans un communiqué.

L'objectif de l'entreprise de construire la première structure permanente hors de la Terre peut sembler être un projet imaginaire pour le moment. Pourtant, Skyler Chan est différent des fondateurs de startups ordinaires. Depuis son enfance, il porte un grand intérêt à l'espace et a consacré sa vie à ce rêve.

Dès l'adolescence, Chan a commencé à se préparer pour devenir pilote de l'armée de l'air. Il a également participé à la création d'une expérience d'impression 3D développée avec le soutien de la NASA et envoyée dans l'espace. Plus tard, avant même d'obtenir son diplôme de l'Université de Berkeley, il a continué à travailler sur ses propres projets scientifiques et techniques.

L'année dernière, Chan a été admis au célèbre programme de soutien aux startups Y Combinator. Il est devenu l'un des plus jeunes fondateurs indépendants du secteur spatial dans l'histoire de cet accélérateur.

Si les plans de GRU Space se concrétisent, l'idée de construire un hôtel sur la Lune pourrait passer de la science-fiction à un projet réel. Cependant, sa mise en service, le prix final des chambres et les possibilités de transporter les touristes vers la Lune dépendent encore de la résolution de nombreuses questions techniques et organisationnelles.