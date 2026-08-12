Une baleine géante percute un bateau familial et le fait couler

Dans l’État américain de l’Alaska, une simple nuit en famille s’est soudain transformée en lutte pour la survie. Alors que les parents et leur fils de 23 ans dormaient à bord, une baleine géante a percuté le bateau, qui a commencé à couler.

L’incident s’est produit dans la région de Glacier Bay, vers 23 h 30. Les membres de la famille ont soudain entendu un choc violent, suivi d’un étrange grondement. Leur voilier, construit dans les années 1960, a alors commencé à sombrer rapidement.

Comprenant la gravité de la situation, les membres de la famille n’ont pas perdu de temps : ils ont enfilé leurs gilets de sauvetage et ont dû nager vers la rive dans la nuit noire. Ils ont parcouru environ 130 yards, soit près de 120 mètres, avant de parvenir à rejoindre la terre ferme.

La famille est restée sur la rive jusqu’à l’arrivée des secours. Elle a allumé un feu pour passer la nuit froide et attendre de l’aide.

Les membres de la famille ont supposé que l’animal responsable de la collision était la baleine géante aperçue dans la région le matin même. Mais il s’est ensuite avéré qu’il ne s’agissait pas d’une simple hypothèse.

Lors de l’examen du bateau, on y a découvert un petit morceau ressemblant à de la peau de baleine . Des biologistes ont également confirmé que ce fragment provenait bien d’une baleine.

Les spécialistes estiment que la baleine n’a pas attaqué volontairement le bateau, mais qu’elle a pu surgir devant lui alors qu’elle poursuivait des poissons sous l’eau.

Le plus important est que cette collision ne semble pas avoir été fatale à la baleine. Selon l’évaluation préliminaire des biologistes, le gigantesque animal marin pourrait ne pas avoir subi de blessures graves.

Le voilier familial construit dans les années 1960 est actuellement en réparation. Mais cette famille, contrainte de fuir dans des eaux sombres un bateau qui lui servait de maison en quelques minutes, n’est probablement pas près d’oublier cette nuit.