Une baleine géante percute un bateau familial et le fait couler

·10·Monde
Une baleine géante percute un bateau familial et le fait couler

Dans l’État américain de l’Alaska, une simple nuit en famille s’est soudain transformée en lutte pour la survie. Alors que les parents et leur fils de 23 ans dormaient à bord, une baleine géante a percuté le bateau, qui a commencé à couler.

L’incident s’est produit dans la région de Glacier Bay, vers 23 h 30. Les membres de la famille ont soudain entendu un choc violent, suivi d’un étrange grondement. Leur voilier, construit dans les années 1960, a alors commencé à sombrer rapidement.

Comprenant la gravité de la situation, les membres de la famille n’ont pas perdu de temps : ils ont enfilé leurs gilets de sauvetage et ont dû nager vers la rive dans la nuit noire. Ils ont parcouru environ 130 yards, soit près de 120 mètres, avant de parvenir à rejoindre la terre ferme.

La famille est restée sur la rive jusqu’à l’arrivée des secours. Elle a allumé un feu pour passer la nuit froide et attendre de l’aide.

Les membres de la famille ont supposé que l’animal responsable de la collision était la baleine géante aperçue dans la région le matin même. Mais il s’est ensuite avéré qu’il ne s’agissait pas d’une simple hypothèse.

Lors de l’examen du bateau, on y a découvert un petit morceau ressemblant à de la peau de baleine . Des biologistes ont également confirmé que ce fragment provenait bien d’une baleine.

Les spécialistes estiment que la baleine n’a pas attaqué volontairement le bateau, mais qu’elle a pu surgir devant lui alors qu’elle poursuivait des poissons sous l’eau.

Le plus important est que cette collision ne semble pas avoir été fatale à la baleine. Selon l’évaluation préliminaire des biologistes, le gigantesque animal marin pourrait ne pas avoir subi de blessures graves.

Le voilier familial construit dans les années 1960 est actuellement en réparation. Mais cette famille, contrainte de fuir dans des eaux sombres un bateau qui lui servait de maison en quelques minutes, n’est probablement pas près d’oublier cette nuit.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Cela ne s’était encore jamais produit : en Chine, un petit garçon s’est coincé un cadenas à code dans le nez (vidéo)Cela ne s’était encore jamais produit : en Chine, un petit garçon s’est coincé un cadenas à code dans le nez (vidéo)Aujourd'hui, 11:10Découverte sensationnelle : comment les émotions du visage humain influencent le cerveau des chiensDécouverte sensationnelle : comment les émotions du visage humain influencent le cerveau des chiensAujourd'hui, 10:41Record Guinness : un Chinois fait tourner 33 cerceaux à l’envers (vidéo)Record Guinness : un Chinois fait tourner 33 cerceaux à l’envers (vidéo)Aujourd'hui, 09:43Il tombe sous le choc après un gain : comment un habitant du Maryland est devenu riche par hasardIl tombe sous le choc après un gain : comment un habitant du Maryland est devenu riche par hasardAujourd'hui, 09:24En juillet, la température des océans a battu un record historiqueEn juillet, la température des océans a battu un record historiqueAujourd'hui, 01:18Au Kazakhstan, on aurait plâtré la jambe saine d’un enfant au lieu de sa jambe casséeAu Kazakhstan, on aurait plâtré la jambe saine d’un enfant au lieu de sa jambe casséeHier, 23:38
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes